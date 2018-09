Vídeo sugiere recaída de Justin Bieber en las drogas

Los fans del cantante Justin Bieber han manifestado su preocupación en las redes sociales ante un vídeo que podría sugerir su recaída en las drogas.

En el clip, grabado hace unas semanas en Nueva York y que se ha difundido mayoritariamente en las redes sociales, el vocalista de What Are U Mean? y Sorry aparece tembloroso mientras se toma algunas fotos con algunos fans. Seguidamente se le ve acariciar de forma frenética la espalda de una de las chicas que se acerca a saludarlo.

La situación no ha sido aclarada por el vocalista ni por sus jefes de prensa.

DC – Agencias