VERDADES Y RUMORES| Prieto vs. Arias: la guerra se intensifica. Por  Darwin Chávez (@darwinch857)

GUERRA (I). El enfrentamiento entre Omar Prieto y Francisco Arias Cárdenas se intensifica. La guerra muestra señales de recrudecimiento. Las diferencias entre ambos tienen muchos años y acumulan varios episodios difíciles. Hagamos un poco de historia. En buena parte esa enemistad entre ambos tiene un origen en común: Rodrigo Cabezas ¿Por qué? Porque Pancho y Cabezas rompieron relaciones a mediados de la primera gestión de FAC en la Gobernación del Zulia a finales de los años 90. Es historia aquella rueda de prensa que Rodrigo Cabezas dio en el Hotel El Paseo en la cual denunció por corrupto a Pancho, entre otros casos por el manejo de la emergencia por inundaciones en el Sur del Lago, cuándo participaban ambos en la campaña regional que resultó en la reelección de FAC ¿Y por qué Prieto se ve afectado por esa enemistad? Porque es público y notorio que el padrino político de OP es Cabezas. Es quien lo ayudó a llegar a la Alcaldía de San Francisco y además lo protegió en los tantos episodios en los cuales Prieto ha estado a punto de ser sacado del juego por la cúpula caraqueña, en la mayoría de las veces a instancias de quienes ha llevado información sobre las andanzas del susodicho ¿Quieren ejemplos? Recuerdan aquel episodio de 2017 cuando una marcha de la oposición tomó rumbo hacia el Puente sobre el Lago por la Circunvalación 1 y fue emboscada por unos colectivos que incluso dispararon contra ellos e hirieron a estudiantes. Recuerdan además que por ese episodio fue detenido el entonces director de Polisur y hombre de mucha confianza para Prieto, comisario Danilo Vílchez ¿Quién creen ustedes dio el casquillo necesario para tales acciones ordenadas desde Caracas? ¿Quién creen ustedes era el objetivo final de tales acusaciones? Sigamos, las cosas entre ambos empeoraron en las dos campañas electorales regionales de 2017. En la primera elección que fue ganada por Juan Pablo Guanipa, Pancho perdió el municipio San Francisco ¿A quién creen ustedes que señaló de culpable por esa derrota? Y en la segunda elección, Omar Prieto no contó con el apoyo de un sector importante del PSUV que si trabajó a favor de Willy Casanova, pero no de él ¿Quién habrá jugado contra la elección de Prieto desde el propio PSUV? Las respuestas son más que obvias. Una vez OP asumió la Gobernación los problemas se incrementaron ¿Recuerdan aquella declaración de Omar Prieto en PANORAMA en la cual acusaba a Pancho de ser el culpable del desastre que encontró en el gobierno regional? ¿Recuerdan la respuesta de FAC a través del diario La Verdad en la cual lo invita a dejar el lloriqueo y ponerse a trabajar? Pero además la crisis eléctrica que comenzó en diciembre y la severa escasez de gasolina que se vivió en el Zulia en esos días navideños, se dijo que era la bienvenida que le daban al nuevo Gobernador ¿Quién ordenó tal bienvenida? Asimismo con la profundización de la crisis eléctrica, el dirigente regional del PSUV, Juan Romero, acusó directamente a Pancho de no haber hecho nada para resolver el problema y por eso la emergencia actual ¿Hay o no hay evidencias de la guerra entre ambos? Todavía hay otros casitos menores que se quedan en el tintero, como aquella detención de gandolas con alimentos de contrabando que agarró Polisur en San Francisco y que originó un intenso cruce de llamadas. Esta es una guerra de un peso pesado en política como Pancho y uno que aprende rápido como Omar Prieto. Pancho tiene ventaja porque es muy hábil y además sabe moverse en las sombras; mientras OP tiene la debilidad que su entorno es poco diestro en esas lides de alto nivel.

DESEMBARCO. La intervención indirecta de la Alcaldía de Maracaibo por parte de Omar Prieto fue un golpe muy duro a la gestión de Willy Casanova. Sin ser enemigo del Alcalde, pero tampoco su amigo, se lo venía advirtiendo porque fracasó en la atención de los problemas de la ciudad. En su gestión se agravó al máximo el colapso del servicio de recolección de basura, prometió la recuperación del alumbrado público y cada día hay más oscuridad, pero además abandonó el sistema de semaforización que está inoperativo en más de 90%. Hablando muy claro: se la puso papaya y éste hizo le hizo el flux. Quienes asistieron al insípido acto del aniversario 489 de Maracaibo en la Vereda del Lago me cuentan que la incomodidad del Gobernador era más que evidente. Y el discurso de Casanova terminó de poner las velitas de la torta, al omitir la postración de Maracaibo y dedicarse a hablar sobre lo que será su decidido trabajo para encontrar el verdadero origen de la ciudad y bla bla bla. Habló de futuro como si estuviera recién llegando al cargo. Nunca se ocupó de reordenar su gobierno, de sacar a los inexpertos, de botar a sus amigos y de darle un sacudón. Ni siquiera arregló el quilombo aquel. Se dedicó a vender humo y espejitos y ahí están las consecuencias: Omar Prieto le intervino la Alcaldía. Este episodio no se limitará a que la Gobernación asuma la recolección de basura, el alumbrado y la reparación de los semáforos. Hay que estar pendientes porque si la jugada le sale bien, Prieto irá colocando a gente de su confianza en cargos claves. Mosca con la Dirección General de la Alcaldía. Cuidado con la llegada a ese cargo de un Lisandro Cabello, por ejemplo. Me cuentan que las horas posteriores al anuncio de la intervención fueron terribles en el entorno de Casanova. Había caras muy largas. Muchos fueron los mensajes llenos de preocupación y acusaciones. A algunos que sufren de gula se les desapareció el hambre. La tormenta perfecta parece que llegó a la Alcaldía. Esperemos más rayos y centellas.

GUISO. La historia revolucionaria de los últimos 20 años en Venezuela, nos demuestra que ha sido un período plagado de actos de corrupción. Tanto así, que en una ocasión un grupo de disidentes del chavismo que se agruparon en su momento en Marea Socialista, cuantificaron en más de $350 mil millones el saqueo generado a la nación en estos años de ocupación del poder por parte del oficialismo. Tomando en cuenta ese precedente, ante cualquier anuncio oficial de inmediato se sospecha que hay un negocio para algún personaje importante de la boliburguesía. Cuando Maduro informó que ajustaría los precios de la gasolina aquel fatídico viernes 17 de agosto, pero además explicó que los poseedores del Carnet de la Patria recibirían un subsidio en el nuevo precio, de inmediato se crearon las sospechas sobre cuál era el negocio oculto en tales anuncios. En los días siguientes se develó cuál era el guiso. Y es uno bien planificado por quienes tienen poder de decisión y veto en el gobierno. No es el negocio de cualquier dirigente medio. Tampoco es un guiso voluminoso como los tantos perpetrados en esta larga época revolucionaria, pero es atractivo en estos tiempos de falta de dinero y de sanciones, tal como lo explicamos esta semana en Verdades y Rumores (LEA: http://verdadesyrumores.com/index.php/2018/09/11/conozca-uno-de-los-negocios-detras-del-aumento-de-la-gasolina/). Como al cochino, en tiempos de revolución no se salva nada.

GUERRA (II). Las disputas entre ambos han continuado, incluso teniendo como uno de los escenarios el alto gobierno nacional y el cogollo del PSUV. Ahí cada uno ha hecho su mejor esfuerzo ¿Qué ha ocurrido a ese nivel? Omar Prieto al parecer ha tratado de denunciar a Pancho por todas las supuestas irregularidades cometidas en su gestión, pero le ha faltado la información clave y puntual que permita sustentar tales señalamientos. Esa información aún la siguen buscando y me dicen que pagarían oro a quien se las proporcione. Hasta ahora lo llevado no tiene el peso para inclinar la balanza. Han llevado mucho bagazo, por ahora. Mientras tanto, Pancho se sigue moviendo y muy duro aprovechando que la presidencia de Corpozulia lo aleja un poco del escrutinio público y sus desapariciones generan menos interés. Ha hecho un trabajo de hormiga en Caracas contra Prieto, aprovechando una de las debilidades de éste y es que ya no tiene un padrino de grandes ligas en la nomenklatura oficialista. Pero el trabajo no ha sido sólo con la cúpula roja, sino que también se ha hecho en la embajada de Cuba cuyos funcionarios presuntamente ven con desconfianza a Prieto. Es de tal magnitud la cizaña sembrada en Caracas, que la vigilancia sobre la gestión de la Gobernación del Zulia es mucho más minuciosa e incluso se ha hablado de una posible intervención del gobierno regional.

PRESIÓN. Tal como lo habíamos visualizado en VyR, la presión internacional contra el gobierno de Nicolás Maduro sigue bajando por tres razones fundamentales. La primera es que la elevada migración de venezolanos mantiene muy ocupados a las naciones vecinas, que buscan mecanismos y acuerdos que les permitan lidiar con el problema. La segunda, que países como España y México que habían sido fundamentales en la presión contra el régimen han flexibilizado sus posiciones a raíz de los cambios políticos que han ocurrido en esas naciones, como la llegada de Pedro Sánchez al gobierno español y la elección como Presidente de México de Andrés Manuel López Obrador. Y tercero, algo que hemos venido advirtiendo y es la ausencia total de unidad en la oposición venezolana. La carencia de una alternativa de poder fuerte y cohesionada hace muy difícil el trabajo de los países que están desde hace mucho tiempo tratando de encontrar salidas a la crisis venezolana. Hagamos un ejercicio, supongamos que usted es el emisario de cualquiera de las naciones involucradas para encontrar salidas al conflicto ¿Con cuál oposición se sentaría a conversar? ¿Ve la magnitud del problema? Algunos guerreros del twitter dirían que podrían sentarse con el Movimiento de Resistencia, pero ahí entra el pequeño detalle que esos grupos actúan bajo el anonimato y eso los hace intangibles para la representación internacional. Lamentablemente el gobierno está no sólo consolidando su control interno, sino que además está aprendiendo a evadir el cerco internacional y si no analicen la posibilidad, al cierre de esta columna aún no estaba confirmado, que China apruebe un nuevo auxilio financiero al régimen. Si las cosas siguen como van, será inevitable que pronto haya una flexibilización de la comunidad internacional e incluso podrían llegar a acuerdos mínimos con el gobierno. Aunque los odiadores de las redes insistan que viene una invasión, creo que estamos lejos de esa posibilidad.

OPOSICIÓN. No mejora en nada la oposición venezolana. No han sido capaces de detener la fractura que crece producto del terremoto interno. No hay señales de una posible recuperación de la unidad. Y el problema incluso se presenta dentro de los partidos y la mejor demostración es como Henrique Capriles intenta legalizar su organización en el CNE, lo que se infiere como un alejamiento de Primero Justicia. Ya perdimos la cuenta de cuantas supuestas coaliciones opositoras existen. Lo lamentable es que la lucha contra el gobierno está reduciéndose al mínimo. Pero además la capacidad de convocatoria está en niveles preocupantes. Hace unos días hicieron un cabildo abierto en Maracaibo y más bien pareció un pleno regional de dirigentes. Muy poca presencia de la ciudadanía y mucha de la dirigencia de los partidos.

GUERRA (yIII). Prieto podrá estar aprendiendo en su nuevo estatus, pero pendejo no es y por eso asestó un duro golpe a Pancho: la intervención de la Alcaldía de Maracaibo. Esa acción la pronosticamos a comienzos de año cuando era más que evidente que la gestión de Willy Casanova era un fracaso y ante las pésimas relaciones entre ambos. Prieto nunca respetó a Casanova y era más que notorio que lo alejaba de él en los actos públicos. Incluso se comentó que estaba preparando a Lisandro Cabello para que fuese el Alcalde de Maracaibo ¿Qué tiene que ver eso con la guerra con Pancho? Que siempre se ha dicho que el gobierno detrás del gobierno de Willy Casanova era Pancho y su gente. Y al intervenir esa gestión ¿A quién además del Alcalde están haciendo quedar mal? Es una jugada maestra. Es un doble play importante porque no sólo ocupas la Alcaldía de Maracaibo, sino que además haces ver a tu gran rival político como corresponsable del desastre que han convertido a la capital zuliana en materia de recolección de basura, alumbrado público y semaforización. Esta guerra pica y se extiende. La disputa por el control de la Alcaldía de Maracaibo pasa a ser ahora el principal frente de batalla. Ya Prieto desembarcó y pronto sus cercanos comenzarán a tomar posiciones, mientras asumen la recuperación de la ciudad ¿Qué hará Pancho? Como buen andino juega agachado y en silencio. Hay que esperar sus acciones. Se puso interesante la lucha en el PSUV en el Zulia. El Día “D” llegó sin haber estado anunciado.

¡EL COLMO! Y La banda de “Los Incapaces” que maneja el Sedemat de la Alcaldía de Maracaibo lo volvió a hacer ¿Qué hicieron ahora? Comencemos con lo ideal. Si el Sedemat es un organismo de recaudación de impuestos y servicios municipales, se supone que obtiene los recursos suficientes para poder cubrir sus gastos, entre los cuales está el pago de la nómina de empleados. Claro usted podría alegar que todo lo cobrado por el organismo debe entregarlo por completo a la Alcaldía de Maracaibo, pero resulta que no es así porque en la Ordenanza de Creación y Funcionamiento del Sedemat publicada en la Gaceta Municipal extraordinaria No. 318 de fecha 08/11/2011, se establece que este servicio municipal tiene la prerrogativa de quedarse con una porción, que oscila entre 7-10%, dependiendo del tipo de cobro realizado, de la recaudación para cubrir sus gastos y entre ellos está el pago de la nómina. Eso es lo ideal, pero ahora vamos a la realidad. Tal como hemos venido exponiendo con lujo de detalles el Sedemat no está cobrando tal como se previó en las metas para este año, porque, entre otras razones, cambiaron el sistema y éste no funciona lo que hace que cualquier pago de impuestos, servicios o trámite para un ciudadano sea un total Vía Crucis. Es materialmente imposible pagarle algo a la Alcaldía de Maracaibo sin antes ir y venir del Sedemat en incontables ocasiones ¿Quién o quiénes son los responsables del deterioro del Sedemat? Pues nada más y nada menos que la banda de “Los Incapaces”, pero además es corresponsable el Alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, porque ha permitido que sus supuestos amigos cometan tal aberración. Como lo hemos mencionado en otras ocasiones, el impacto en la recaudación de los ingresos propios del municipio es tremendo y por más maquillaje que le echen, no podrán tapar el hueco. Ahora vamos a la nueva acción ilógica cometida por los incapaces. Resulta que con el exagerado aumento salarial que decretó Maduro, todas las alcaldías y gobernaciones están en emergencia porque no tienen el dinero suficiente. Eso era lógico que ocurriera. Pero en el Sedemat ocurre algo ilógico y es que ante la incidencia del incremento del salario, tuvieron que pedir dinero al municipio para completar la nómina porque la recaudación es tan, pero tan baja, que se quedaron muy cortos en sus recursos. Y no podía ser de otra manera porque en este organismo sobran los problemas y todo porque la banda que lo dirige hace lo que les viene en gana. Uno de sus integrantes a quien apodan “El Chacal Dañino” debió salir del organismo por orden del Alcalde, pero como el supuesto amigo no le hace caso a Maracaibo 1, dejó al funesto personaje en la institución. Por eso lo zarandeó hace algunos días el propio Casanova. Ese regaño sólo lo desapareció por un tiempito, pero cuando el burgomaestre dejó de ir al Sedemat reapareció triunfante. Eso supuestamente obligó al Director General de la Alcaldía, Tony Boza, a trasladarse al organismo y sacarlo a empujones y prohibirle el ingreso porque le sigue haciendo daño a la gestión municipal. Tienen nueve meses manejando el organismo y aún no saben qué deben hacer.

PARTICIPACIÓN. Pregunté a un amigo que integra la Dirección Regional del Partido Centro Democrático (PCD-PIZ) que lidera Carlos Alaimo, sobre su decisión de participar o no en las elecciones municipales de diciembre y como respuesta me envió un mensaje del médico y empresario en el cual expresaba que si participarían: “No podemos participar porque las condiciones son adversas y no sólo me refiero al CNE, sino también a la fuerte campaña abstencionista y a la mezquindad que impera en la oposición. Pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras el régimen se prepara para asestar el golpe final a la Venezuela que conocemos y queremos cuidar, pues vamos a sustituir el trabajo electoral por el activismo político ante la pretensión oficialista de imponernos una nueva Constitución Nacional hecha a la medida de sus aspiraciones de aniquilar la democracia y construir su hegemonía. Vamos a promover el voto contra esa Constitución para derrotar al gobierno en el referendo que van a convocar. Vamos a luchar por la democracia y por la preservación del Zulia tan golpeado por los apagones y la crisis nacional”.

GUERREROS. El comentario de la semana pasada en el cual me referí a los guerreros de las redes sociales que quieren tumbar el gobierno, acabar con la oposición partidista y juzgar a quien se atreve a contrariar sus designios y sentencias, generó roncha en algunos de ellos. Incluso algunos pidieron un derecho a réplica desde sus cuentas anónimas, cuando nunca me he referido a ellos por nombre y apellido. Es probable que me equivoqué al generalizar, pero básicamente me refiero a esos personajes sin rostro y sin nombre que detrás de una cuenta anónima pretenden liderar la lucha contra el gobierno sin dar la cara. Pero sobre todo a los que entran en la categoría de “odiadores” que pretenden ser los jueces que dictaminen lo que está bien y lo que está mal. Está claro que en esa comunidad hay mucho infiltrado del propio gobierno ¿Quién es el más interesado en sembrar el odio y la división entre quienes se oponen al régimen? La respuesta es más que obvia. Desafortunadamente muchos de los guerreros, a pesar que no sean parte del gobierno, le hacen el juego al oficialismo con su conducta radical.

UNT. Me cuentan que la crisis en el partido Un Nuevo Tiempo es grave y profunda. Ese partido está totalmente paralizado. Dicha paralización es tan llamativa, que algunos dirigentes lo llaman la “Funeraria Las Mercedes”, porque los pocos que asisten a la sede regional de UNT llegan con sus caras largas a compartir sus penas. Y mientras UNT va en camino a su extinción, su líder Manuel Rosales sigue jugando al escondido.

ALERTA. El presidente de Fetrazulia, Carlos Petit, alertó sobre una jugada de Omar Prieto contra 450 trabajadores de la Gobernación a quien jubiló con fecha 27/08/2018, para evitar que sus prestaciones sociales se incrementaran por la incidencia del nuevo salario mínimo. Petit considera que el Gobernador le hizo un grave daño a ese personal del gobierno regional, porque sus liquidaciones se devaluaron ampliamente.

¿NEGOCIO? Y de repente la Alcaldía de Maracaibo abre una recicladora de plásticos, para sorpresa de propios y extraños, lo que por supuesto llamó mucho la atención. Pocos sabían de esa recicladora. Y segundo hay muchas interrogantes sobre de quién es el negocio en realidad. Una fuente que está muy cerca del entorno mandante me cuenta que alguien se dio cuenta del buen negocio que es el reciclaje de plástico en la ciudad y por eso quieren monopolizarlo. Por eso ahora decomisan todo cargamento de plástico usado que consigue en la calle, lo que está condenando al cierre a las empresas que desde hace mucho tiempo se dedicaban a esas funciones, pero además generan empleo. Y esos decomisos no son tan difíciles porque saben muy bien dónde están las recicladoras y sólo deben esperar que los cargamentos se acerquen. Una vez decomisados son llevados de inmediato a la nueva recicladora que cuenta con 100% de apoyo municipal ¿Por qué monopolizar la actividad? ¿Acaso en Maracaibo no hay suficiente basura para varias empresas? ¿De quién es el guiso?

¿PRIVILEGIOS? Un consecuente lector de esta columna me informa que en el sector Valle Frío de Maracaibo hay una estación de servicios que todos los días dedica una isla para la atención de los bachaqueros. La cola de camiones antes estaba en plena vía principal, pero como llamaban tanto la atención ahora la hacen en una vía secundaria ¿Por qué esos privilegios con los bachaqueros? ¿Hay complicidad militar? El amigo lector me envió fotos pero con el pésimo servicio de Movistar fue imposible descargarlas.

OIPEEZ ¿Será verdad que la dependencia de prensa de la Gobernación del Zulia se ha convertido en un nido de amor? ¿Será verdad que lo que menos se hace en OIPEEZ es comunicar la gestión de Omar Prieto?

SIN EXPLICACIONES. La crisis eléctrica en la costa occidental del Lago de Maracaibo se profundizó y no hay explicaciones sobre las razones. Nadie dice nada, mientras el pueblo padece por dobles o triples jornadas de racionamiento cada día ¿Y ahora que pasó que los apagones son cada día más largos y frecuentes? ¿Qué dañaron ahora?

OCP. De improviso el Gobernador Omar Prieto destituyó a la directora de la Oficina Central de Personal del gobierno regional. Los empleados presumen que es la consecuencia del retraso en el pago de la última quincena, pero me aclaran que la responsabilidad de ese retardo no es de OCP sino de la Secretaría de Administración que manguarea mucho para bajar los recursos.

DATO. Le tengo una información al Gobernador Omar Prieto. Revise lo que está ocurriendo en la Secretaría de Gobierno con la distribución de las bolsas de comida para el personal. Hay un grupito que pretende excluir del beneficio a quienes están suspendidos, por ejemplo, pero además usan su nombre para justificar sus acciones. Bolsa que no le entregan al empleado que le corresponde, bolsa que se desaparece.

DC / Darwin Chávez | @darwinch857 | darwinch67@gmail.com