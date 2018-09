VERDADES Y RUMORES| Omar Prieto está perdiendo la guerra con Pancho. Por Darwin Chávez (@darwinch857)

GUERRA (I). Primero quiero agradecer al Gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, por haber confirmado casi que inmediatamente todos los detalles de la guerra que existe entre él y Pancho. La diferencia de horas entre la publicación de esta columna la semana pasada y la primera confirmación de OP fue muy corta. Luego hizo una segunda ratificación de la primicia que expusimos con lujo de detalles. Ahora bien, es claro que el Gobernador está perdiendo en este momento la pelea ¿Por qué? Entre otras cosas porque tiene casi intervenida su gestión. Comencemos más bien por el origen de su difícil situación actual y luego daremos los detalles de los eventos actuales. Tal como explicamos en la entrega anterior, su imagen en Caracas está profundamente horadada. De eso se encargó su enemigo con mucha dedicación y detalle. En eso tiene toda la razón Prieto: hay una conspiración en su contra desde antes de su toma de posesión. Y es una conspiración en distintas áreas y organismos. Creo que se quedó corto en los que mencionó ¿Por qué no mencionó a PDVSA? Si somos más realistas la conspiración comenzó en la campaña electoral y se profundizó con su victoria ¿Recuerdan aquella escasez de gasolina y los inicios de la crisis eléctrica en la navidad de 2017? En aquel momento me aseguraron que se trataba de la bienvenida al nuevo gobernante. En lo que se equivocó fue en los tiempos para actuar. Creo que reaccionó demasiado tarde. Ya el mal está muy avanzado y no me refiero a su pésima gestión, sino al daño que le causaron a su imagen como gobernante ante el cogollo caraqueño. Pancho fiel a su estilo de actuar desde las sombras y sin mucha bulla, se encargó de poner las piedras en el camino, que luego se han convertido en minas antipersonales. Hay una desconfianza general y un agudo desencanto hacia su gestión, pero no me refiero a la mayoría de los zulianos, sino a los líderes del proceso. El punto culminante de la operación fue la reciente visita del Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, quien vino con una misión muy importante. Le encomendaron una revisión exhaustiva de los diversos problemas que se viven en el Zulia con el fin de validar la información que habían recibido. No fue una visita cualquiera. Ni siquiera fue un toque técnico. Mis fuentes militares me confirman que fueron tres días de intensos recorridos. Visitó las obras que se adelantan para resolver la crisis eléctrica. Inspeccionó las estaciones de servicios. Fiscalizó la distribución de alimentos. Muchas actividades englobaron esta gira de inspección. En síntesis quería verificar, por orden superior, que en el Zulia se vive una verdadera tragedia. Las conclusiones no pudieron ser peores. El informe presentado fue devastador y a partir de ahí comenzó la intervención directa de Caracas en los asuntos regionales. Pocos saben el contenido real del documento que fue presentado directamente a Maduro. Lo que sí se sabe es que el mayor general salió muy preocupado del estado. Los hechos posteriores demuestran que el informe fue demoledor contra Omar Prieto ¿Adivinen quién promovió todas estas acciones? Ahora vamos con las secuelas.

SOSPECHAS. Aunque el gobierno grite a todo pulmón el supuesto éxito de la gira de Maduro por China tomando en cuenta que consiguieron supuestamente un préstamo por $5 mil millones y se firmaron al parecer 28 acuerdos para que los chinos financien 500 proyectos de desarrollo; llama poderosamente la atención que los chinos no han confirmado nada de eso. Los voceros del gobierno de Xi Jinping sólo hablan de algunas alianzas y pequeños negocios petroleros. Es claro que el gobierno fue a buscar mucho más que dinero para paliar la crisis, pero también necesita de un mayor apoyo político y militar ante la probabilidad de una intervención militar multilateral que no podrían frenar con la Fuerza Armada Nacional. Necesitan fuerzas de disuasión mucho más poderosas que hagan retroceder las pretensiones de algunos. Por eso en Verdades y Rumores tenemos la percepción que Nicolás Maduro fue a buscar dinero y muchas otras cosas más (LEA: http://verdadesyrumores.com/index.php/2018/09/19/conflicto-ademas-de-dinero-que-mas-fue-a-buscar-maduro-en-china/).

PLAN. Un amigo amplio conocedor del tema por sus contactos con un integrante del TSJ en el exilio y varios dirigentes de la oposición, me asegura que el supuesto plan que está en marcha para designar a un Presidente en el exilio es absolutamente real. Insistí en repreguntar la seriedad del planteamiento y volvió a asegurarme que todo eso está en marcha. Incluso me dicen que la oposición en el exterior está más organizada que en Venezuela. La idea de varios líderes opositores, principalmente Antonio Ledezma y María Corina Machado, es crear una suerte de gobierno en el exilio que presione a Maduro y el oficialismo a aceptar una transición. Eso suena muy bonito y hasta afrodisiaco, pero es muy poco viable. Bien podría hacerse realidad esa designación de un Presidente en el exilio, pero dudo que eso tenga algún efecto para provocar esa anhelada transición. Aparentemente hace pocas semanas se hizo una importante reunión sobre el tema, en la cual los representantes de la comunidad internacional volvieron a exigir de la oposición mayor seriedad y la reconstitución de la unidad para luchar contra el régimen. Es la segunda vez que les jalan las orejas por el desorden que tienen. Una de las dudas que tengo con el plan del Presidente en el exilio, es quién será el elegido. Dudo que por los demonios internos desatados en la oposición puedan elegir a un presidente por consenso, porque me imagino que la lista de aspirantes es larga y ninguno lograría el apoyo total.

GUERRA (II). Como consecuencia casi que inmediata a la presentación del informe del Ministro de la Defensa comenzaron los movimientos desde Caracas. El principal fue comisionar al Ministro de Relaciones Interiores, general Néstor Reverol, para que se instalara en el Zulia y asumiera el control en las labores que se realizan para tratar de superar la severa crisis eléctrica que mantiene en penumbras al estado, pero además tomó el mando en la lucha contra la inseguridad. Le quitaron al Gobernador ambas responsabilidades y cualquiera diría que salió favorecido, pero en tiempos de revolución ese tipo de decisiones no son buenas, sino muy malas para su reputación dentro del proceso. Una de las pocas decisiones públicas de Reverol fue la destitución del comisario Danilo Vílchez de la Secretaría de Seguridad y Orden Público. Es bien sabido que Vílchez a pesar de ser un hombre de extrema confianza para Omar Prieto, no contaba con el apoyo y agrado del general Reverol quien ya lo había detenido en 2017 como consecuencia de aquella emboscada de los colectivos sureños a una marcha de la oposición que recorría la Circunvalación 1 de Maracaibo. Reverol está de muy bajo perfil en el Zulia, pero está actuando en consecuencia a las órdenes que recibió. Es pertinente recordar que este alto oficial es bien conocedor de la realidad zuliana porque es oriundo de Cabimas y además ocupó la presidencia de Corpozulia. Los sucesos acaecidos luego del devastador informe de Padrino no sólo dispararon las alarmas en el gobierno regional, sino que han generado mucha desesperación. Temen que las cosas se pongan mucho peor a pesar de todo el esfuerzo que están haciendo para remediar el entuerto. No será fácil, porque su enemigo le hizo el traje a la medida en Caracas. En el peor escenario se habla de su sustitución. Como ejemplo de la gravedad de la situación, me informan que no cuenta con la confianza de Maduro, ni de Diosdado Cabello. Se asegura que el único que está abogando por él ante el cogollo rojo es Pedro Carreño, pero éste tiene una capacidad limitada de decisión y presión en estos casos. Es prudente recordar que no es la primera vez que se habla de la sustitución, porque con anterioridad se registraron dos episodios en los cuales circularon versiones de una probable intervención de la Gobernación del Zulia. La primera fue a raíz de la operación quirúrgica a la que fue sometido y que generó toda cantidad de especulaciones sobre su real estado de salud. En aquel entonces se aseguró que sería separado del cargo y que la Gobernación quedaría en manos de Pedro Carreño. Luego surgió la versión que señalaba que había una evaluación negativa de la gestión regional y que por eso en Caracas estaban analizando la posibilidad de encargar, casualmente, a Pancho de las labores para superar los problemas en el Zulia. Ahora esa posibilidad se ve como cercana. Sobre el particular elevé una consulta a una de mis fuentes más misteriosas del PSUV en el Zulia y su respuesta fue corta, pero abre diversas interpretaciones: “Hermano todo durará hasta que Caracas quiera, según el plan que está en marcha” ¿A qué plan se refiere? ¿Piensan sustituir a Omar Prieto? ¿El gobernador aún tiene opciones para ser perdonado? Para terminar de completar el dantesco cuadro, se anuncia que en los próximos días vendrá Diosdado Cabello al Zulia. Me cuentan que luego de culminar la confección de las candidaturas del PSUV a las elecciones de concejales, DC visitará el estado.

CAMBIOS. Lo que trae el proyecto de nueva Constitución Nacional que prepara con mucho sigilo la Asamblea Nacional Constituyente es pura dinamita. Panorama pudo publicar el supuesto texto integral de la nueva Carta Magna y en otras cosas me llama la atención que Venezuela pasaría a ser un “Estado centralizado políticamente y administrativamente desconcentrado”. Se eliminan la categorización de “federal” y “descentralizado”. Expertos consideran que con ese nuevo juego de palabras se anula la elección directa mediante el voto popular de los gobernadores y alcaldes, para que se instaure el Estado comunal y así centralizar todo en Caracas. Muy bien se pueden designar desde Miraflores a administradores de estados y municipios. Esa nueva Constitución busca cambiar radicalmente la composición y cimientos de la República, para crear una nueva estructura moldeada de acuerdo con los intereses del oficialismo.

NOBLE. Así fue calificado por uno de los más cercanos al Alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, el golpe que recibió de manos de Omar Prieto al quitarle las competencias de recolección de basura, alumbrado público y semaforización: “Fue un golpe noble que Willy aún no termina de entender y digerir. Es terrible que un supuesto aliado te propine tal agresión. No lo había visto nunca. Estamos claros que la gestión es hasta ahora incalificable, pero la de Prieto es igual de mala. Sólo está tratando de endosar a Casanova su pésima labor en el Zulia, alegando la importancia de Maracaibo. WC tiene más poder en Caracas que OP, espero que lo sepa utilizar para sacarse el golpe”. Cuando le afirmé que lo peor es que el alcalde tiene a la opinión pública en contra: “Eso en este tipo de modelo importa poco, porque lo que interesa es que tan conectado estés en Caracas”. Su mensaje terminó con algo muy preocupante: “Los problemas eléctricos y en los otros servicios públicos no van a mejorar”.

GUERRA (yIII). Pero Omar Prieto no es mocho, ni bobo y por eso reaccionó cambiando la estrategia y trabajando en varios sentidos. El primero, se lanzó a la calle para tratar de mejorar su imagen ante la opinión pública, intentando aprovechar que le quitaron la responsabilidad en el manejo de la crisis eléctrica. Es bien claro que los apagones oscurecieron la imagen del gobernador hasta tal punto que se alejó de la calle. También lo hizo a raíz de su operación de columna. Ahora está más activo e incluso hizo una gira por la subregión Perijá ¿Por qué esa zona? Porque los municipios Machiques y Rosario están siendo muy golpeados por la crisis eléctrica que mantiene paralizada su actividad productiva. Uno de los puntos más resaltantes de la estrategia actual que busca deslastrarse del corto circuito eléctrico, es la entrega de cajas Clap. Con eso regresa a la calle, escucha al ciudadano y éste lo puede tocar. Pero además le entrega los alimentos que tanto necesitan los beneficiarios. Busca ser más cercano a las necesidades de la población. Quiere bajar la carga que implica dos temas duros: electricidad y seguridad. Igualmente lanzó un duro golpe a Pancho al intervenir la nefasta gestión de Willy Casanova en la Alcaldía de Maracaibo cuando lo despojó de las competencias de recolección de basura, alumbrado público y semaforización. Él nunca tuvo una buena relación con Casanova, a pesar que éste se empeña en llamarlo “hermano”. Siempre lo menospreció. Con ese movimiento busca endosar al alcalde de Maracaibo una parte de la responsabilidad del desastre en el Zulia, por el peso que significa la capital en el problema del estado. Quiere ocuparse de temas que conoce bien por todos sus años en la Alcaldía de San Francisco. No son asuntos fáciles, pero ninguno tiene la complejidad de la crisis eléctrica. Pero además con el zarpazo que le da a Casanova, golpea a Pancho quien estaba detrás de la gestión del pésimo burgomaestre ¿Quién apareció a la izquierda de Casanova cuando dio el discurso al tomar posesión del municipio debajo de un toldo rojo frente a la sede de la municipalidad? Varios de los más cercanos colaboradores de FAC están en la gestión marabina. Sea verdad o sea mentira, se asegura que Pancho es quien mueve los hilos en la Alcaldía de Maracaibo actualmente y por eso OP responde lanzando ese porrazo a Casanova. La otra parte de la reacción de Prieto es la denuncia pública sobre la conspiración en su contra y acusando directamente a Pancho de liderar esa emboscada. Lo hizo por primera vez en un acto en Los Cortijos el pasado fin de semana, pero no tuvo la repercusión que estaban buscando y por eso repitió la dosis el lunes 17/09 y ahí sí tuvo la resonancia mediática que necesitaba. Incluso fue hábil en su discurso afirmando que la conspiración es contra Maduro para ampliar el espectro de los señalamientos: “Hay conspiradores dentro de Corpoelec, hay conspiradores dentro de los organismos de seguridad del estado (…) Quienes aquí gobernaron quieren tumbar al gobierno de Nicolás Maduro “…(Tomado del diario PANORAMA: https://www.panorama.com.ve/ciudad/Gobernador-denuncio-conspiracion-dentro-de-Corpelec-20180917-0046.html). Prieto trata de salvarse. Está en todo su derecho, pero no le será fácil porque tal como explicamos al comienzo de esta columna, el daño que le han hecho es profundo. Hasta ahora en la guerra con Pancho, está perdiendo Omar Prieto. Esa guerra se libra en el lado oscuro.

DESASTRE. No merma el desastre que la banda de “Los Incapaces” sigue perpetrando en el Sedemat de la Alcaldía de Maracaibo. En los últimos días la cantidad de despidos y renuncias de personal en su mayoría con mucha experiencia, se ha incrementado porque los incapaces siguen tratando de encontrar a quienes me informan sobre lo que ahí sucede. La persecución contra los empleados es feroz. Hay un caso importante y tiene que ver con la jefa de contabilidad, quien fue despedida porque se niega a efectuar el cierre administrativo y contable por trimestre ya que supuestamente las manos peluas de la banda viven maquillando los reportes de recaudación que arroja el sistema. No hay cifras claras sobre lo que está cobrando el organismo. Todos los días aparecen reportes distintos gracias a la manipulación de los incapaces. Parece que estos tipos no saben que falsear la información oficial es un delito y que bien pueden ser castigados por eso, sobre todo cuando se trata de los ingresos de un municipio. Pero además si viven manipulando las cifras y eso impide hacer el cierre ¿Cómo es que le pasan el dinero de lo recaudado a la Alcaldía y a las paramuncipales? No han podido hacer el cierre ni siquiera del primer trimestre del año y eso lo sabe el alcalde Casanova. Por otro lado, señor burgomaestre le informó que “El Chacal Dañino” regresó al Sedemat con una sonrisa en el rostro y diciendo que es intocable ¿Usted no lo mandó a sacar? Si es así creo que su amigo no le hace ni un poquito de caso porque el nefasto personaje sigue haciendo daño a la gestión. Además le informo señor Casanova que en ese organismo siguen ocurriendo cosas extrañas, como enviar en una especie de ilegal comisión de servicios a dos funcionarios de seguridad para cuidar el negocio de uno de los integrantes de la banda de “Los Incapaces” que está ubicado en la Curva de Molina ¿Usted autorizó el uso de empleados públicos en negocios privados? Y además trate de resolver el grave problema con la liquidación e impresión de las solvencias de inmuebles. Los maracaiberos que necesitan ese trámite deben irse muy de madrugada para hacer la cola y luego de varias horas, les informan que deben ir otro día ¿Hasta cuándo tanta indolencia y alcahuetería? Al cierre me informan que este miércoles 19/09 se corrió el rumor que el líder de los incapaces había sido destituido. No hubo una confirmación oficial, pero si muchas versiones. Incluso algunas buscaban edulcorar la probable salida del principal culpable con la excusa de una supuesta candidatura. Si se confirma la noticia, se adelantará la celebración de la feria en el Sedemat. Sería importante que la Contraloría Municipal haga una auditoria de emergencia en el Sedemat.

CLARIDAD. Hasta ahora observo poca claridad en la oposición venezolana cuando argumentan las razones por las cuales no van a participar en las elecciones municipales. Lo más cercano a una posición coherente sobre el tema la expresó el presidente del Partido Centro Democrático (PCD-PIZ), Carlos Alaimo, quien explicó que decidieron no participar para dedicarse por completo a la organización popular con la cual aspiran luchar contra la aprobación en referendo de la nueva Constitución Nacional. Para Alaimo el gobierno pretende dinamitar a la República y construir una nueva estructura social y política que les garantice la permanencia en el poder, a costa de la aniquilación de la democracia y del empobrecimiento general. El médico y empresario estima que es 100% viable derrotar al gobierno en ese referendo.

PREGUNTAS. Una de mis fuentes en la Gobernación del Zulia me hace unas preguntas interesantes sobre la labor de la intervención en dos empresas ¿Por fin que van a hacer con las instalaciones de Avícola de Occidente (AVIDOCA)? ¿Será verdad que no saben qué hacer con esa procesadora de pollos? ¿Será verdad que quieren usar su sede para la minería del Criptolago? Si no tienen la pericia para manejar empresas de alta especialización ¿Para qué, por ejemplo, se meten en el laboratorio Pharma?

DUDA. Me cuentan desde la casi vacía Residencia Oficial del Gobernador del Zulia que algo muy raro ocurrió en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario que originó la silenciosa destitución de quien ocupaba tal cargo ¿Qué habrá ocurrido? Tendrá que ver con el manejo del frigorífico.

AGUA. No se le está diciendo toda la verdad a la ciudadanía sobre la escasez de agua. Sólo están mencionando que producto de la crisis eléctrica hay variaciones en el bombeo, pero no se está admitiendo que producto de los apagones y las fluctuaciones en la tensión, se dañaron dos de las cinco enormes unidades de bombeo que funcionan en el embalse de Tulé. Al parecer los daños son irreversibles y lo peor es que las tres unidades que resisten la crisis eléctrica, también están corriendo serios riesgos ¡Éramos muchos y parió la abuela!

SOLIDARIDAD. Me uno a la campaña de solidaridad con el economista y amigo, Asnaldo Soto, quien necesita mucho dinero para atender sus quebrantos de salud. Para colaborar ingrese al link: https://www.gofundme.com/ayudemos-a-asnaldo-contra-el-cancer.

QUILOMBO. Me informan que aquel “quilombo” por el adelanto de un mes de alquiler de los locales que funcionan en la Vereda del Lago nunca fue resuelto. Para la administración del parque se trató de una colaboración, pero para los arrendatarios fue el pronto pago de la cuota de junio. Nadie les dio un recibo por ese pago y quedó un hueco enorme en la contabilidad de la Vereda del Lago, porque en los libros no aparece el pago del canon de junio, ya que saltan de mayo a julio ¿Cómo van a maquillar ese “quilombo”? ¿O piensan dejar ese vacío en la contabilidad? ¿Por fin reintegraron el dinero a las cuentas oficiales de la Alcaldía? La Contraloría Municipal de Maracaibo debería intervenir.

PARO. Me informan desde la Policía Regional que hay un descontento generalizado con la gestión de Omar Prieto y que están preparando un paro de actividades.

AL CIERRE. Me informan que está prácticamente decidida la destitución de Silvestre Villalobos de la presidencia del Metro de Maracaibo. Más allá de valorar la gestión de este señor, sin duda es otro daño colateral de la guerra entre Omar Prieto y Pancho.

DC / Darwin Chávez | @darwinch857 | darwinch67@gmail.com