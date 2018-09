Venezuela denuncia planes de intervención de Estados Unidos

El canciller de la República, Jorge Arreaza, denunció este sábado ante el mundo “los planes de intervención y apoyo a conspiraciones militares del gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela”.

Así lo dio a conocer en su cuenta Twitter, donde acompañó el mensaje con una publicación del diario estadounidense The New York Times, que circuló este sábado y que fue titulada: “El gobierno de Trump discutió un posible golpe de Estado con militares rebeldes en Venezuela”.

Ante esto, Arreaza señaló que “en los propios medios estadounidenses salen a la luz nuevas y groseras evidencias” de la intervención del imperio estadounidense contra el país.

En la publicación, el diario The New York Times, asegura que la administración del presidente Donald Trump, habría sostenido encuentro con militares venezolanos “rebeldes” para planear un golpe de Estado contra el mandatario nacional, Nicolás Maduro.

Según el diario, un diplomático estadounidense se reunió al menos en tres oportunidades con los golpistas, la primera de ella a finales de 2017, el segundo encuentro también fue el año pasado y la tercera a principios de este 2018.

“Al principio, el gobierno consideró enviar a Juan Cruz, un agente veterano de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que recientemente renunció a su puesto como principal autoridad normativa de la Casa Blanca en asuntos de América Latina. Sin embargo, los abogados de la Casa Blanca dijeron que sería más prudente enviar a un diplomático de carrera”, dice parte de la publicación de The New York Times.

El pasado 4 de julio la agencia de noticias The Associated Press (AP), dio a conocer que un alto funcionario de la Administración estadounidense, reveló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría preguntado a sus asesores por qué su país no podía simplemente invadir Venezuela, el magnate imperial lanzó su amenaza al final de una reunión de agosto del año pasado en la Casa Blanca destinada a discutir las sanciones unilaterales contra Venezuela.

DC / AVN