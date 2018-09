Una decena de trombas marinas sorprenden una ciudad china (Video)

Hasta una decena de trombas marinas fueron avistadas sobre el mar cerca de la ciudad de Weihai, en la provincia china de Shandong.

En unas imágenes grabadas en el lugar se aprecian al menos tres columnas de agua simultáneas.

El fenómeno duró unos 20 minutos. El grupo mediático CGTN informa de que fue la primera vez que tal cantidad de trombas se formaban ante las costas de la ciudad.

Watch: Series of rare waterspouts spotted off coast of eastern China pic.twitter.com/Q4R6Ulsm1o

— CGTN (@CGTNOfficial) September 12, 2018