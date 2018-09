Un rayo impacta en la estatua de Garibaldi en Roma

Durante una tormenta registrada en Roma en la tarde del viernes, un rayo ha impactado en la estatua del héroe nacional italiano Giuseppe Garibaldi, informan medios locales. La base del monumento ha quedado dañada.

Durante il temporale di questa mattina, un fulmine ha colpito il basamento in granito che sostiene la statua equestre di #Garibaldi al #Gianicolo. Danneggiata in vari punti sia la parte bassa che quella alta del monumento. Recuperati i frammenti e messa in sicurezza l'area. pic.twitter.com/iei2zhc28S

