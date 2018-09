Un funcionario de la ONU para el caso venezolano. Por Eneida Valerio Rodríguez (@eneidavalerio)

Las migraciones de millones de venezolanos ha incidido para que la ONU escoja un alto funcionario que se encargará del caso. ACNUR y la OIM serán las instancias tributarias de sus reportes sobre la gravedad de esta situación que ha tocado las fibras de organizaciones, instituciones y personalidades del mundo entero. Eduardo Stein, ex vicepresidente de Guatemala y de vasta experiencia en el campo diplomático, señaló al periodista Nelson Bocaranda, que su trabajo y facilitación marcará un acento importante en el estudio sobre los millones de venezolanos obligados a migrar por razones contrarias a su voluntad.

Al admitir en la entrevista, la gravedad de la crisis, señaló que se estudiará en el enfoque humanitario; el dialogo y el consenso en favor de respuestas humanitarias que incluyan; acceso al territorio, protección al refugiado y condiciones para que puedan en otros países residir de manera legal.

En medio de las severas dificultades de los ciudadanos en el país y fuera, todas en ascenso cada día, la situación ha obligado según observamos, a plantear y discutir posibles soluciones en variadas instancias internacionales. En los últimos días, se han acelerado decisiones y posiciones, al tiempo que han empujado otras acciones.

Cada día, el punto de no retorno, como se define nuestra condición estrangula espacio al gobierno para sus maniobras políticas carente de piso y consistencia dado que durante largos años se ha nutrido de la mentira para el chantaje político. Esta insubordinada práctica, se le revierte ostensiblemente menguándole en efecto, el soporte para sostener sus actuaciones.

El gobierno, exhibe una alta incredulidad que jamás pensó tener y que pretendió dominar en su esquema desfasado de ideología comunista. Con tal consideración, sus amenazas siguen siendo tales, pero asimismo, sus desaguisados son perfectamente percibidos por el ciudadano quien irreverente acaricia como respuesta, la deficitaria confianza en el mensaje y discurso público.

El gobierno ha subestimado a la población creyéndola ingenua y lo que ha logrado es convertir esta creencia en una extraordinaria fortaleza ciudadana desde la visión de su libertad. Inútilmente pretende el gobierno, equipararnos con los cubanos e hilar un poco a la medida con la finalidad de lograr su proyecto lapidario.

No obstante, y muy a su pesar, Cuba nunca ha disfrutado de libertad consolidada. Desde su independencia de España a finales del s.XIX cuando fue entregada a EE.UU. junto a Guam, Puerto Rico y Filipinas no disfrutó a plenitud las bondades libertadoras. No priva entonces, para nosotros, defensores de este valor fundamental para la convivencia, alguna posibilidad de lograrlo aunque valga afirmar: hay desolación y desesperanza en sectores importantes.

Hay quienes señalan con toda razón que el desánimo, producto de la insolencia del gobierno y la resignación algunas veces, del ciudadano perseguido, nos han convertido en un mimetismo a la cubana. Pero luce imposible tal posibilidad.

No está fácil para los venezolanos la situación. Es una cartilla de cada día y a cada hora que traslada más confusión y genera más desazón. Suma en este entramado de gran perplejidad las recientes declaraciones de Mike Pompeo, Secretario de Estado, quien anunció nuevas sanciones al gobierno y crear más presión. Estamos determinados a permitir que los venezolanos expresen su opinión con libertad dijo el funcionario de la Casa Blanca.

El cerco se estrecha. Las sanciones han sido dolorosas para el pueblo, pero no pueden el gobierno, contrarrestar sus derivas, objeto de las mismas; porque está enjaulado sin un pasadizo que le permita tomar aire fuera del encierro donde hace mucho tiempo parece exhausto.

Venezuela sigue pisando el acelerador en materia internacional y en tal sentido, el vicecanciller de Perú, Hugo de Zela, informó desde Lima, que esta semana los Ministros de Exteriores de; Argentina, Colombia, Perú, Chile y Paraguay asistirán a la CPI para denunciar conforme el articulo 14 del Estatuto de Roma del cual Venezuela forma parte, los abusos de poder del gobierno venezolano. Asimismo, se plantea en el documento a consignar, ejecuciones extrajudiciales en operativos diversos.

Este caso, es la primera vez que se presentará en 16 años de funcionamiento de aquella instancia internacional, señaló el funcionario peruano, cuyo país, ha sido uno de los de mayor afluencia de venezolanos después de Colombia.

DC / Eneida Valerio Rodríguez / @eneidavalerio