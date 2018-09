Tyler Henry el médium que hizo contacto con Michael Jackson

Apenas tenía 10 años cuando Tyler Henry se dio cuenta que su vida daría un giro inesperado. A su mente llegó la imagen de la muerte de su abuela, quien sufría de cáncer desde tiempo atrás. Desde entonces, el joven comenzó con una carrera como vidente que poco a poco fue obteniendo popularidad.

“Esta habilidad ha cambiado mi vida en muchos sentidos, me ha dado la oportunidad de ver las cosas en perspectivas muy diferentes y me ha ayudado a enfocarme en ciertas cosas. Realmente me ha dado la oportunidad de compartir cómo me siento con la gente que me rodea”, explica el joven de 22 años.