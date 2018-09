Tomás Guanipa: El mundo reconoce que en Venezuela existe una crisis humanitaria

Tomás Guanipa, diputado a la Asamblea Nacional (AN), aseguró que el mundo entero reconoce que en Venezuela existe una crisis humanitaria.

El parlamentario sostuvo este jueves una reunión con el secretario general de la Organización de Estados Amércanos (OEA), Luis Almagro, para tratar el tema de la crisis humanitaria que vive el pueblo venezolano.

“Hoy el éxodo de venezolanos en el mundo llega a los 3.500.000 venezolanos, el éxodo más grande despues del de Siria, lo que refleja el desespero de un pueblo que sin medicinas, sin alimentos y sin oportunidades deja todo y huye forzadamente del país en busca de un mejor futuro para su familia” señaló Guanipa.

Manifestó que es importante la homogeneización de una política migratoria regional para atender la crisis de desplazamientos venezolanos, por esa razón felicitó el esfuerzo plasmado en la Declaración de Quito del pasado lunes.

“La declaración de Quito recoge parte del espíritu que hemos venido impulsando desde la AN para facilitar y flexibilizar la situación de los venezolanos en el extranjero, el tema más álgido para la legalización de nuestros hermanos ha sido la imposibilidad de la obtención de pasaportes; por eso desde la AN producimos una resolución que prorrogar los documentos de identidad por cinco años, ante la incapacidad del régimen de otorgarlos y vemos con beneplácito que dicha resolución ha sido acogida por 11 países de la region, dando un espaldarazo al pueblo venezolano y reconociendo a la AN como único poder legitimo en Venezuela “

El parlamentario también denunció el secuestro del diputado Juan Requesens, quien a un mes de su ilegal detención ha sido privado de ver a sus abogados y sus familiares. Por su parte, el secretario general de la OEA señaló que “Juan Requesens fue secuestrado violándole sus derechos y su fuero parlamentario por parte de la dictadura de Nicolás Maduro, exigimos la libertad absoluta de Requesens, el camino de la persecución es el que ha hundido a Venezuela”, dijo Almagro.

DC – Runrunes