Tendencias para el pelo esta temporada

El pelo es este accesorio del cuerpo que tiene tal importancia porque con el perfecto estilismo funciona como el adorno que da el toque final a la apariencia que se decide llevar a diario. No importa si se lleva liso o con rizos, largo o corto hasta la altura de los hombros, estas son las tendencias a a seguir en peinados, accesorios y texturas para la temporada Otoño – Invierno 2018/2019 desde las pasarelas de Nueva York, Londres, Milán y París.

Accesorios noventeros

Si se habla de lo retro que está en boga actualmente se suelen mencionar décadas como los setentas y los ochenteras, pero en términos de frescura los más utilizados entre celebridades son los años noventas como los más indicados. Desde las colecciones de grandes marcas de lujo como Versace, Alexander Wang o Prabal Gurung, accesorios como las hebillas, orquillas, ganchos estilo caimán y diademas, como esas que venían en zigzag hace más de veinte años.

I woke up like this

Sí, como la canción de la reina del pop actual Beyoncé, esta temporada se trata de abrazar la naturalidad de su pelo, ese look único de cuando se está recién levantado. Las pasarelas esta temporada se inundaron de cabello suelto, ondas ligeras, texturas suaves, con un estilo parisino. Sin tanta pretención, el objetivo es mantener ese aire de chica de al lado, o así lo dictan diferentes casas de moda, Louis Vuitton, Isabel Marant o Givenchy.

En caso de que usted sea esa chica que prefiere llevar las cosas a otro nivel pero manteniendo un estilo prolijo, lea bien esta buena nueva, los años sesentas regresan en cuanto a pelo se habla. Se pone de moda ese look de cantante pop londinense o Jackie Kennedy, para los siguientes meses se tiene la libertad de elevar el volumen de su peinado, agregar más textura y ¿por qué no? Color. Puede inspirarse en los shows de Moschino o Sonia Rykiel.

Los ochentas no abandonan

Continuando con estéticas más arriesgadas, la década favorita de muchos continúa, no se sabe por qué pero se rehúsa a desaparecer. Con grandes ondas de lado como Jery Hall, recogidos desordenados con balacas anchas o cortes grafilados, en colores eléctricos y terminaciones asimétricas, así es como Marc Jacobs, Anna Sui y Tom Ford redefinen la belleza femenina esta temporada.

El moño que siempre se ha hecho

El bollo, dona, rollo o moño que usted siempre ha usado cuando quiere disimular el pelo sucio o la pereza de no peinarse es una de las cosas más en tendencia. Pero puede darle un giro más desordenado, cardarlo, o dejar la punta suelta, para dar esa apariencia más chic que se vio en la pasarela de Chanel.

Desde pequeños uno de looks capilares que ha resistido el paso de los tiempos es ese blower o cepillado de peluquería, con alto vuelo al caminar. Liso, brillante, puntas saludables, estrella de la televisión, es todo lo que quieren marcas como Versace, Alberta Ferretti o Christian Dior quieren para los próximos meses del 2018.

Neo-trenzas

Las trenzas hacen recordar a esos tiempos tempranos del colegio, cuando la madre peinaba a su niña para que llegara a clases preparada y con presentación personal impecable. Llevarlas con mucho estilo ahora es posible a finales de este año. ¿Ideas? La cola de caballo vuelta trenza, como la que Beyoncé lleva de vez en cuando en sus conciertos, o diminutas y finas perdidas entre mechones de pelo. Si quiere referencias de diseñadores, vea los shows de Alexander McQueen o Tommy Hilfiger.

DC / Kien y Ke