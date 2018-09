Tasa Dicom bajó a BsS 61,33 por dólar en la subasta de este viernes

El Banco Central de Venezuela (BCV) publicó este viernes los resultados de la subasta número 36 del Sistema de Mercado Flotante (Dicom), fijando el precio del dólar en BsS 61,33.

Los datos del organismo emisor señalan que la cotización del euro fue de BsS 71,51, mientras que el yuan chino quedó en BsS 8,93, la lira turca en BsS 10,00, el rublo se ubicó en BsS 0,90 y se adjudicaron $2.535.604,03.

Considerando que en la subasta anterior el dólar se ubicó en BsS 61,93, el resultado de esta dejó 0,6 céntimos menos, y el valor del euro ascendió 0,5 céntimos.

En la operación de este viernes fueron asignadas 75 personas jurídicas con un total de $1.781.374,04, mientras que $754.229,99 fueron a manos de 2.191 personas naturales. Las empresas con mayor adjudicación fueron Soluciones Nutricionales Nuts C.A. con $278.726,04, Central Madeirense C.A. con $150.000 y Derivados de Maíz Seleccionado, C.A. (Demaseca) con $100.000.

En estas subastas no participa el Estado como ofertante de divisas, corresponde únicamente a las personas jurídicas y naturales, quienes podrán adquirir hasta 400.000 y 500 dólares mensuales, respectivamente.

DC | Banca y Negocios