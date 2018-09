Sundde publicó nuevos precios de la carne

La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) publicó el decreto presidencial N° 2.186 de la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.397, en los que establecen los nuevos precios acordados de los cortes de carne.

En el documento explican que los precios máximos de venta al público oscilarán entre Bs.S 80 y Bs.S 90.

El kilo de costilla y de lagarto costará 80 bolívares soberanos. El kilo de solomo abierto, pecho, pescuezo, paleta, lagarto la reina, recortes y falda tendrán un valor de Bs.S 85, mientras que el kilo de pulpa negra y ganzo costarán Bs.S 90.

De acuerdo con la información, estos precios proceden de la mesa técnica entre el gobierno nacional y los comerciantes para la Ley de Precios Acordados y del Plan 50, instrumento que permitirá a las carnicerías proceder a comercializar la carne, ya que disponen de lo que cuestan los diferentes cortes.

Llama la atención que en las publicaciones de los precios acordados, de los demás rubros acordados, se observa la firma de los representantes del sector privado, en esta oportunidad no aparecen las firmas, por lo que no se descarta que el producto continúe desaparecido de los centros de comercialización, y los precios acordados no sean acatados por las carnicerías.

DC | La Verdad