Space Jam 2 vuelve de la mano de LeBron James

El secreto a voces largamente esperado se ha confirmado. La legendaria Space Jam, un icono de la cultura pop y símbolo de la década de los 90, tendrá una secuela 23 años después de su estreno, en el apogeo de la época de Michael Jordan como superestrella de la NBA y del deporte mundial.

En esta ocasión, no será MJ el personaje que ayude a los Looney Tunes, comandados por Bugs Bunny y el Pato Lucas, a ganar un partido de baloncesto de vida o muerte contra un puñado de extraterrestres (los Monstars) dopados con las habilidades robadas de otras estrellas de la NBA.

El nuevo refuerzo del ‘Tune Squad’ será el símil de ‘His Airness’ en la nueva época: LeBron James.

La casa productora Spring Hill Entertainment, fundada y propiedad del nuevo jugador de Los Angeles Lakers, anunció el nuevo filme a través de una imagen publicadas en su cuenta de Twitter.

El montaje muestra cuatro casilleros de un vestidor en el que lucen los nombres de Bugs Bunny, LeBron James; Terence Nance, director de la cinta; y Ryan Coogler, productor conocido por haber dirigido dos éxitos de taquilla y crítica como continuación de la saga de Rocky Balboa, Creed,y Black Panther, perteneciente al universo cinematográfico de Marvel.

Aunado al anuncio, Bleacher Report publicó un vídeo que simula la presentación de LeBron James con el equipo de los Looney Tunes, acompañado por Bugs Bunny y el Pato Lucas, en el que cuenta los títulos que ganará junto a sus “nuevos compañeros”: “Ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, ni siete”:

The Space Jam sequel with @KingJames has been announced!

How many championships will the Tune Squad win? pic.twitter.com/OC524ER8Ki

— Bleacher Report (@BleacherReport) 19 de septiembre de 2018