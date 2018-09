Soraya El Achkar: Funcionarios de la FAES no son profesionales de la seguridad

Una contundente denuncia en contra de la denominada Fuerza de Acciones Especiales del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana realizó a través de su red social en twitter Soraya El Achkar quien fuese secretaria ejecutiva del Consejo General de Policía.

@Sorayaachkar fustigó la actuación del grupo que dirige el Teniente coronel (GN) Rafael Bastardo, de “No ser profesionales de la seguridad”, y de generar torturas e irrespetar la ley.

La activista de derechos humanos y ex rectora de la Universidad Experimental de La Seguridad (Unes) manifestó que con este grupo de funcionarios armados retornaron “los tiempos en que los grupos especiales ejecutaban, simulaban enfrentamiento, robaban y amenazaban familiares de los asesinados”, dijo.

El Achkar se preguntó que “hasta cuando hay que aguantar la impunidad con el FAES”.

Así mismo le indicó al presidente Nicolás Maduro y al Ministro del Interior Nestor Luis Reverol que la Fuerza de Acciones Especiales “no son del espíritu de la revolución Bolivariana”.

La SEGURIDAD no se puede garantizar a fuerza de acciones ilegales y promoviendo la impunidad!! Así no es!! El FAES no garantiza seguridad !! @NestorReverol @NicolasMaduro pic.twitter.com/ZVMp68Yas2

El FAES no representa la necesaria mision de los GRUPOS ESPECIALES !! No son profesionales de la SEGURIDAD!! Por El contrario!! Generan miedo, torturan, no respetan la ley, ejecutan, simulan. No son del espíritu de la revolución Bolivariana @NestorReverol @NicolasMaduro pic.twitter.com/mS2qgQlc64

— Soraya El Achkar (@Sorayaachkar) 19 de septiembre de 2018