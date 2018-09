Simon Yates deja casi sentenciada la Vuelta en etapa ganada por Pinot

El británico Simon Yates (Mitchelton-Scott) ganó muchas opciones de lograr el triunfo final en la Vuelta a España el domingo en Madrid tras la 19ª etapa este viernes, que finalizó en el Coll de la Rabassa (Andorra), ganada por el francés Thibaut Pinot. El escalador galo aventajó en meta al jersey rojo en cinco segundos y el líder distanció a su vez en 1.07 a Alejandro Valverde y en 48 a Enric Mas, los dos corredores que ocupaban el podio provisional al comenzar la jornada.

El veterano corredor del Movistar, que comenzó la etapa a 25 segundos del británico, cedió en el ascenso a La Rabassa, única dificultad montañosa del día, tras un duro ataque de Yates, que se benefició además de 6 segundos de bonificación por ser segundo en la línea de meta.

Por su parte, el joven más, hizo casi toda la subida en el grupo de Valverde, al que distanció unos segundos en los últimos metros.

Sin embargo, el corredor del Quick Step perdió el tercer cajón del podio provisional, ya que con Pinot y Yates viajaba también el holandés Steven Kruijswijk (Lotto-Jumbo), que entró a 13 segundos del vencedor de etapa, distanciando a Mas en 39 segundos, más cuatro segundos de bonificación.

A falta de la etapa decisiva del sábado, en la que los ciclistas recorrerán 97 km entre Andorra y el Coll de la Gallina, con el ascenso de seis puertos de montaña, Yates aventaja en 1:38 a Valverde y en 1:15 a Kruijswijk.

Mas queda a 2:15 y después están los colombianos Miguel Ángel López (quinto a 2:29) y Nairo Quintana (sexto a 4:01).

El pelotón circuló muy rápido durante toda la etapa, hasta el pie del Coll de la Rabassa, de 17 km. El Movistar, buscando el asalto de Valverde al rojo, imprimió un fuerte ritmo desde el comienzo del puerto con los colombianos Winner Anacona y Nairo Quintana, que a falta de 13 km para la meta lanzó un ataque al que solo respondió Kruijswijk de los aspirantes al podio en Madrid.

– Un poco ‘apajarado’ –

Más adelante les alcanzó Pinot y después el propio Yates, que con su ataque distanció a Valverde y Yates.

Quintana tuvo que quedarse para intentar ayudar a Valverde, pero ni uno ni otro demostraron estar en un gran día y fueron perdiendo segundos con respecto al líder hasta llegar a meta.

“Los rivales han estado mejor que yo”, admitió el murciano. “Cuando ha arrancado Yates me he quedado con Carapaz para ver si era posible que Richard cerrase ese primer grupo, pero se nos ha hecho cuesta arriba a los dos y al final, pese a la ayuda de Nairo, he terminado un poco ‘apajarado’. Por desgracia, el cuerpo no siempre responde igual”, añadió.

Para Valverde “está claro que ahora está más difícil aspirar a ese maillot Rojo de lo que lo estaba esta mañana, pero no debemos darnos por vencidos”.

El líder Yates no se fía tampoco de la etapa del sábado en Andorra. “Hay que seguir concentrados. La carrera no habrá terminado realmente antes de mañana por la noche”, dijo el británico, que en el último Giro de Italia se desfondó en la última semana tras ir de líder.

“Yo sé lo que es perderlo todo en un solo día”, recordó.