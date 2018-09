Según experto el racionamiento eléctrico en Maracaibo es indefinido

Cuatro, cinco y seis horas de racionamientos diarios sufren los marabinos. La Corporación Eléctrica Nacional está obligada a racionar 40 por ciento de la demanda eléctrica en los municipios de la Costa Occidental del Lago debido a la alta indisponibilidad de megavatios térmicos y las fallas en el sistema de transmisión de energía.

De los dos mil 918 megavatios instalados que tienen las 12 plantas termoeléctricas en la región solo se producen cerca de 300 megavatios, según aseguró el ingeniero Miguel Lara, especialistas en sistema de generación eléctrica. A esto se le suma que solo está operativa una de las cinco conexiones que importan la energía proveniente del Guri hacia la Costa Occidental, por donde apenas se transmiten 700 megavatios.

Los mil megavatios en total disponibles quedan muy por debajo de los 1.600 y 1.800 megavatios en los que se mueve la demanda eléctrica -.según Corpoelec- de los municipios Maracaibo, San Francisco, Mara, Guajira, La Cañada, Jesús Enrique Lossada, Machiques y La Villa.

“Ya el problema no es energético. El problema es el déficit que hay producto de la falta de generación y del mal estado de los sistemas de transmisión. Entonces, si apenas tienen casi 300 megavatios de generación y por la interconexión solo puedes meter 700 megavatios hacia la Costa Occidental del Lago, lo que les queda es racionar los otros 600. Durante todo el día deben racionar 40 por ciento de la demanda”, dijo el experto.

Para Lara, los marabinos sufren de un racionamiento eléctrico indefinido y ve poco probable que las autoridades de Corpoelec puedan solventar las fallas que mantiene a la mitad de Zulia sufriendo por severos apagones desde diciembre de 2017.

“Ellos (Corpoelec) no tienen una fecha de cuándo ese déficit de Zulia va a ser resuelto, porque no saben para cuándo van a tener recuperada la generación de Termozulia ni para cuándo van a recuperar las cinco líneas de transmisión que conectan con el Sistema Interconectado Nacional. Zulia tiene un déficit en la demanda que es indefinido y no saben cómo solventarlo y van racionando de acuerdo a lo que se va presentando”.

Dc / La Verdad