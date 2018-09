Rescatan en el mar Mediterráneo a más de 160 personas

Al menos 164 personas que viajaban en condiciones peligrosas fueron rescatadas este domingo en aguas del mar Mediterráneo, en España, informaron autoridades de ese país.

A través de la red social Twitter, la organización Salvamento Marítimo de Españainformó que rescató a 117 personas, entre ellas 5 niños, que se encontraban en elmar de Alborán y que serán trasladados a la ciudad de Málaga, al sur del país.

Asimismo, la Organización No Gubernamental (ONG) SOS Mediterranee, informó que buque humanitario “Aquarius” rescató a otras 47 personas que navegaban en un barco de madera en aguas internacionales del mar Mediterráneo.

Mediante Twitter, la ONG dio cuenta que el operativo se dio en complicadas condiciones y, luego de coordinar con los guardacostas libios, se logró auxiliar a las personas.

🔴BREAKING In what was a long & complicated search & rescue, and after negotiations with the Libyan coastguard, the #Aquarius this morning has safely brought onboard 47 people – including 17 minors & one pregnant woman – from a wooden boat in distress in international waters. pic.twitter.com/8LrBFSSp0h

— SOS MEDITERRANEE (@SOSMedIntl) 23 de septiembre de 2018