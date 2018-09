REFLEXIONES| Migraciones y emigrantes a USA. Por Luis Acosta

El desarrollo de la industria petrolera nacional en Vzla. Sirvió para ayudar al crecimiento poblacional, moral e industrioso del país. Mas, facilito los planes de formación domestica y de las ciudades. En efecto, del petróleo y sus derivados, empezaron a aparecer las industrias llamadas “aguas abajo”, impulsaron las empresas comerciales de servicio y los industriosos. Así, asomaron el nacimiento de ciudades y estados que se levantaron hacia el futuro, tal el caso del estado Zulia y su gran pozo petrolero, el Lago de Maracaibo.

No vamos a devolvernos en esta historia selecta de gratos recuerdos y tan buena cosecha. De verdad, nos vamos a valer del filosofo español Ortega y Gasset, del pensamiento suyo “el hombre es el más sus circunstancias” y razonar a que llevaron las ideas del axioma de Ortega que no dice otra cosa que las circunstancias motivan otros sucesos. En nuestro caso, bajo el punto de vista internacional, las ciudades mas cercanas, como las Antillas Holandesas, Aruba y Curazao, Haití y la norteña de Miami, impulsaron el cruce de amigos y negocios, sobre todo, de familias que se servían mutuamente. De allí el por qué hoy, ubicamos empresas comerciales de venezolanos en usa desde los años cuarentas. Estos negocios y cruces de operaciones proliferaron en tiendas, servicios generales, matrimonios y compadrazgos entre muchos venezolanos nacionalizados, con residencia permanente y permisos de trabajo. Sin embargo, no se quedo el toque a ese solo nivel. Muchos venezolanos fueron a otras ciudades como NY, San Francisco, Houston, New Orleans. Asi se sembraron centros de venezolanos llamativos. Además, aprendieron a ahorrar en dólares, incluso, pequeñas y medianas inversiones también se alimentaron de esos frutos y negocios. Por eso hoy, no son tan difíciles las situaciones de personas ayudando a vivir a sus familiares que quedaron en Vzla. Especialmente a sus padres y madres. De suerte que, de aquellas compañías petroleras de negocios que nacieron entre criollos y gringos, entre particulares y comerciantes, se sembraron las otras relaciones humanas que fueron más de sentimiento que de dólares y transacciones. Así, Venezuela y Estados Unidos siempre mantuvieron propósitos de acercamiento que terminaron en uniones de familia de nacimiento y crecimiento de estos movimiento demográficos. De esta forma, muchos profesionales venezolanos nacieron en usa, otros nacionalizados pueden solicitar de las autoridades migratorias norteñas, las residencias de sus padres, sus hijos y otros sujetos con derecho desde dentro de usa o desde Venezuela.

La idea de este artículo es llevar información a los interesados n este tipo de migración. Por ejemplo, en usa hay abogados que por $1500 de honorarios ofrecen manejar estas solicitudes. El resto de gastos por persona están en el orden de los $3500 por caso. El tempo estimado para lograr la residencia es de dos años aproximadamente. Los solicitantes permanecen en usa durante ese periodo de tiempo pero pueden solicitar un permiso para viajar que regularmente le es concedido. Aparte de la residencia se agrega el permiso para trabajar que es muy importante debido a que es fácil conseguir trabajo debido a que en ese sistema funcionan los tres turnos de trabajo lo cual abre el abanico de empleo para conseguir que hacer sin muchas dificultades.

Hay en USA, además, excelentes profesionales para tratar con éxito las labores derivadas de la materia migratoria y vale la pena manejarlo por esta vía legal. Por otra parte, funcionan muchas oficinas serias, documentadas y con años de servicio para el asesoramiento rendidor, seguro y efectivo. Estas diligencias también pueden ser realizadas personalmente sin el uso de los abogados. La escogencia va en proporción a sus tiempo de disposición y a las posibilidades económicas de sus ahorros y tenencias financieras. Asi mismo, se puede solicitar la extensión de la estada provisional dentro de USA. En este caso se llena el formulario I.539 que debe presentarse con 45 días de antelación a partir de la fecha de salida. Esta forma conlleva un pago de $570 por matrimonio o por persona.

DC / Luis Acosta