Raikkonen regresará a Sauber y será reemplazado en Ferrari por Leclerc

El finlandés Kimi Raikkonen dejará Ferrari al final de esta temporada de Fórmula 1 de 2018 para volver a Sauber, donde debutó en 2001, mientras que el monegasco Charles Leclerc, hasta ahora en Sauber, será su sustituto en la Scuderia en 2019, anunciaron ambas escuderías este martes. Será por lo tanto un intercambio de caras en los volantes de los monoplazas de ambos equipos.

“Los sueños se hacen realidad. Pilotaré para Ferrari en 2019”, escribió Leclerc en Twitter. “Tendré agradecimiento eterno a la Scuderia”, añadió.

‘Iceman’ Raikkonen, de 38 años y campeón del mundo en 2007, ha ganado 20 Grandes Premios desde que debutó en la F1 con Sauber y fue segundo a principios de este mes en Monza, logrando allí su 100º podio, después de haber firmado la víspera su 18ª ‘pole position’.

De 2002 a 2006 estuvo en McLaren y luego pasó a Ferrari. Tras la llegada de Fernando Alonso a la escudería italiana, se tomó dos años de parón en la Fórmula 1 para pasar a los rallies. En 2012 y 2013 compitió con Lotus en F1, antes de volver a Ferrari en 2014.

“Durante todos estos años, la contribución de Kimi al equipo (…) ha sido fundamental”, escribió el ‘Team Principal’ de Ferrari, Maurizio Arrivabene. “Ha desempeñado un papel decisivo en el crecimiento del equipo y siempre ha tenido espíritu de equipo. Permanecerá para siempre en la historia de la familia Ferrari”, añadió.

AFP/Archivos / Andrej Isakovic Kimi Raikkonen, el pasado 2 de septiembre en el circuito de Monza, con motivo del último Gran Premio de Italia de Fórmula 1

AFP/Archivos / Andrej Isakovic En Sauber le dieron la bienvenida con los brazos abiertos. “Fichar a Kimi como piloto representa una etapa muy importante en nuestro proyecto y nos acerca a nuestro objetivo de hacer auténticos progresos en un futuro próximo”, celebró el ‘Team Principal’ de Sauber, Frédéric Vasseur. “Su talento indiscutible y su inmensa experiencia van a contribuir no solo al desarrollo de nuestro coche, sino también a acelerar el crecimiento y el desarrollo de nuestro equipo”, apuntó.

Raikkonen es muy popular entre los hinchas de la Fórmula 1. Hasta el lunes, 75.000 personas habían firmado una petición en internet para que continuará en la Fórmula 1 y preferiblemente en Ferrari.

– En recuerdo de Bianchi –

Al anuncio de la salida de Raikkonen siguió otro, el de la titularización en la Scuderia del joven monegasco Charles Leclerc, de 20 años y actualmente en Sauber.

Leclerc, debutante en la F1 con Sauber, es miembro de la Ferrari Drivers Academy y conoce por lo tanto bien al equipo. Terminará la temporada 2018 en Sauber, antes de dar el salto a Ferrari.

AFP/Archivos / Andrej Isakovic Charles Leclerc sonríe durante una rueda de prensa que dio el pasado 30 de agosto en el circuito de Monza, antes de disputarse el último Gran Premio de Italia de Fórmula 1 AFP/Archivos / Andrej Isakovic Este año ha logrado 13 puntos en 14 Grandes Premios disputados, con el sexto puesto en Azerbaiyán como el resultado más destacado. Tiene como agente a Nicolas Todt, hijo de Jean Todt, el presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y expatrón de Ferrari.

Leclerc era además amigo de Jules Bianchi, el piloto francés fallecido en julio de 2015 después de haber sufrido un accidente en el Gran Premio de Japón en octubre de 2014. En ese momento de su carrera, Bianchi apuntaba a ser un futuro piloto de Ferrari.

“A Jules, gracias por todo lo que me has enseñado. No te olvidaremos nunca”, escribió también Leclerc este martes en Twitter. Cuando comenzaba en el karting, Bianchi, al que considerado su hermano mayor, acudía a menudo a apoyarle y a ayudarle con ajustes en el kart en las pistas del sudeste de Francia.