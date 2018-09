Rafael Ramírez: “Maduro, en su empeño de aferrarse al poder, actúa en un mundo de fantasía”

Rafael Ramírez, ex presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), aseguró que Nicolás Maduro es un accidente para el país, debido a las decisiones que toma para “aferrarse” en el poder.

“Maduro, en su empeño de aferrarse al poder, actúa en un mundo de fantasía que sólo existe en su mente, desconectado de la realidad y del sentimiento de todo el país”, dijo Ramírez.

Señaló que de nada sirven las propuestas para reconstruir el país si Maduro continua en Miraflores. Responsabilizó al mandatario de la “catástrofe” que vive el país.

“Ellos no pueden, no quieren, no saben, pero ya esta bueno, ya basta de seguir improvisando y haciendo daño al país”, señaló.

DC / El Nacional