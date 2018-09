Pdvsa es una piedra de tranca en el proyecto de la Refinería del Pacífico de Ecuador

La presencia de la firma Petróleos de Venezuela(Pdvsa) en el proyecto Refinería del Pacífico ha complicado el proceso para retomar esta obra.

El Gobierno lleva alrededor de un año buscando inversionistas para construir este complejorefinador,que fue impulsado por el Régimen anterior y no concluyó por falta de financiamiento. Pero aún no se han obtenido resultados.

Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, informó ayer (martes 11 de septiembre del 2018) que mientras la firma venezolana siga siendo socia de Ecuador en este proyecto no se puede concretar la inversión para la Refinería. “No queremos meternos en un proceso que luego pueda generar problemas con Pdvsa”.

Para solventar esta situación, el Gobierno ha iniciado acciones para liquidar la empresa mixta Refinería del Pacífico, conformada en el 2008 entre Pdvsa y Petroecuador. Esta firma tenía como objeto construir el complejo refinador en El Aromo, en Manabí.

De acuerdo con información de la Superintendencia de Compañías, la empresa de economía mixta se encuentra en estado “inactivo”.

Ecuador ha invertido en este proyecto USD 1 500 millones, incluidas licencias, remoción de tierras y la construcción de un acueducto. Pdvsa, en cambio, ha aportado con alrededor de USD 200 millones, según Pérez.

Agregó que Pdvsa no ha invertido como lo ha hecho el país e informó que “la empresa está tratando de llevar al país a un arbitraje internacional”.

Este tipo de acciones, según Fernando Santos, exministro de Energía, afecta al proyecto. El experto planteó construir la planta en otro lugar para evitar que esta controversia impida que Ecuador cuente con un nuevo complejo industrial.

Luis Calero, abogado petrolero, expresó que al haber “fracasado” el proyecto Refinería del Pacífico, ya no tiene objeto continuar con la empresa mixta; no existe y debe ser disuelta para iniciar un nuevo proyecto. “Pdvsa no tiene nada que ver en la nueva iniciativa”.

El Gobierno esperará que se resuelva este problema para seleccionar a los inversionistas interesados, quienes se encuentran a la espera de que se solucione el tema. Pérez explicó que en su último viaje a China hubo firmas que manifestaron su intención de participar en este complejo.

Para este proceso de licitación se emitirá un Decreto, que -según Pérez- está listo.

La Refinería no es la única controversia que mantiene el Estado con la petrolera venezolana. Petroamazonas también busca un acuerdo con Pdvsa para la liquidación de la participación de la firma en la Empresa Río Napo, que operó el campo Sacha. Las partes no han podido ponerse de acuerdo en el monto que le corresponde a Pdvsa por sus inversiones en el área petrolera.

Álex Galárraga, gerente de Petroamazonas, mencionó que están a la espera de que la firma venezolana dé una respuesta a la propuesta realizada por el país. Ecuador planteó entregar USD 100 millones, pero Pdvsa demanda USD 383 millones. Se espera que el Ministerio del Ambiente entregue en noviembre un informe sobre los pasivos que dejó Pdvsa en Sacha, para así calcular el monto definitivo.

Estado busca inversión para ocho campos más



El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables presentó ayer la XII ronda petrolera Intracampos, en Quito.

En este encuentro se expuso a los inversionistas ocho bloques petroleros ubicados en la Amazonía. Se trata de las áreas Perico, Iguana, Charapa, Chanangue, Espejo, Araza Este, Pañayacu Norte y Sahino.

Estos bloques se licitarán bajo la modalidad de contratos de participación. Esto permitirá que Estado y las firmas privadas tengan una participación variable, en función de la producción de crudo y del precio del petróleo en el mercado internacional.

Fusión de tres ministerios concluye este viernes

La fusión entre los ministerios de Hidrocarburos, Electricidad y Minería terminará hasta el viernes. El nuevo Ministerio cambiará de nombre a Energía y Recursos Naturales No Renovables.

Carlos Pérez, titular de la Cartera, informó que el personal de las tres entidades ya se encuentra laborando en la nueva institución.

La entidad cuenta con 600 trabajadores. Hasta ahora ha sido desvinculado un 10% del personal de áreas administrativas para no duplicar funciones y empleados de libre remoción. Pero el ajuste aún no termina. En los próximos 30 días se hará una evaluación.

DC – El Comercio