Partido de Bertucci postulará en los 335 municipios del país candidatos para comicios del 9D

Esperanza por El Cambio, organización que preside el ex candidato presidencial Javier Bertucci, postulará candidatos a concejales en los 335 municipios del país en alianza con partidos opositores, para la comicios del 9 de diciembre bajo una visión fundamentada en valores Demócratas-Cristianos, así lo informó Alfonso Campos Jesurrun, Secretario Nacional de la naciente tolda política.

“Después de lograr más de 1 millón de votos como grupo de electores en las elecciones presidenciales, optamos ante el CNE para pasar a ser un partido político oficial, que promueve la participación electoral en todas las oportunidades que se presenten a fin de consolidar un nuevo liderazgo nacional que vele por los derechos de todos los venezolanos”, expresó.

En este sentido, señaló que ‘El Cambio’ tendrá representaciones en los 202 circuitos del territorio nacional, tanto en voto lista como nominal, y para ello, ha sostenido reuniones con representantes de otras organizaciones políticas, en busca de un acuerdo nacional y presentarse como un bloque de oposición al gobierno de turno.

Campos Jesurrun precisó que, ‘El Cambio’ siempre buscará mantener su identidad como partido político opositor, y no dejará de trabajar en sumar fuerzas, con el propósito de convocar al pueblo venezolano a la participación electoral. “No estamos cerrados a sentarnos y hablar con todas las organizaciones políticas del país. Estamos con todos aquellos que quieran motivar a la participación”, enfatizó.

Con relación a los próximos pasos de Esperanza por El Cambio (El Cambio) sostuvo que la militancia de esta organización política no se ha detenido en ofrecer ayuda a los sectores más deprimidos del país. “En el área social no hemos dejado de trabajar, más allá de que se haya visto como una estrategia de campaña, hemos continuado haciéndolo en todo el país, y no dejaremos de recorrerlo porque servir a la gente siempre ha sido nuestra esencia como organización”, dijo.

Bertucci iniciará recorrido por el país

Campos Jesurrun, informó adicionalmente que dentro de pocas semanas Javier Bertucci estará reanudando sus recorridos sociales en el territorio nacional, que comprenderá la entrega de platos de sopa a las familias de comunidades más desasistidas.

DC | Prensa Esperanza por El Cambio