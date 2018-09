Para exigir el pago de salarios protestan los trabajadores de la AN

Trabajadores de la Asamblea Nacional protestan este lunes para exigir el pago de sus salarios. Denuncian que no han recibido 25% del salario, como lo había anunciado el presidente Nicolás Maduro.

“Hay trabajadores que no vienen porque no tienen cómo pagar el pasaje. Hemos conversado con la directiva, esta es una situación que escapa de sus manos porque la administración de recursos de la AN la tiene el ministerio de Finanzas”, explicó un trabajador.

Reportes de Twitter indican que los trabajadores están protestando desde las 10:20 am en la sede del parlamento.

DC – El Nacional