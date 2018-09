Óscar Rodríguez da la sorpresa y gana en solitario en la Vuelta a España

“No me lo creo, ganar en profesionales no pensaba que estaba a mi alcance y menos en la Vuelta”, aseguró Rodríguez, pasado a profesional en 2017, tras su llegada a la meta.

El joven ciclista de 23 años dejó atrás en el último kilómetro de la ascensión a la meta a Majka y Teuns para hacerse con la primera victoria del Euskadi Murias en la Vuelta a España.

– Quintana se pone tercero –

Herrada, que la víspera se había enfundado el maillot rojo, logró salvar el liderato, aunque ha perdido casi la mitad de su ventaja respecto a Simon Yates (Mitchelton) y Nairo Quintana (Movistar), segundo y tercero respectivamente, en la general.

El británico se ha puesto a 1 minuto 42 segundos del líder, mientras que el colombiano arrebató el tercer puesto de la general a su compañero de equipo Alejandro Valverde (4º), para situarse a 1 minuto 50 segundos del maillot rojo.

“Estoy contento, ha sido un día muy duro, los rivales estaban bastante bien, un día prácticamente de los primeros de montaña, cada segundo a favor es agradecido”, dijo Quintana tras la carrera.

La etapa se vio marcada por una amplia escapada de una treintena de ciclistas, en la que inicialmente se metió Herrada, antes de descolgarse y volver al pelotón, que dejó irse a los fugados hasta más allá de los nueve minutos.

Con hombres como Bauke Mollema, Thomas de Gendt, Luis Ángel Maté o Sergio Henao, el grupo de fugados mantuvo su ventaja y cuando el pelotón, impulsado por el Cofidis del líder y los Movistar, trató de reaccionar, fue demasiado tarde, aunque logró limitar el daño.

“No queríamos que la fuga se fuera tan lejos, había gente que sigue amenazando, que parece que van lejos pero están cerca y amenazan para la general , así que si podemos apartar a esa gente, para nosotros mejor”, explicó Quintana después de la etapa.

– Ataque final –

En la subida final al alto de La Camperona, con rampas cercanas al 20%, el ruso Ilnur Zakarin (Katusha) fue el primero en atacar a 2,5 km de meta, arrastrando a Majka, que lo superó para irse en solitario hasta ser alcanzado por Teuns y Rodríguez.

El español acabó pasando a ambos a un kilómetro de la meta para marcharse hasta cruzar la meta y lograr su primera victoria en la Vuelta.

AFP / Miguel Riopa El ciclista español Jesús Herrada vuelve a subir al podio para enfundarse el maillot rojo, que le acredita como líder de la clasificación general de la Vuelta a España, al finalizar en La Camperona la 13ª etapa, el 7 de septiembre de 2018

AFP / Miguel Riopa

“Cuando los he pasado he visto que tenían mala cara y es cuando he pensado que podía ganar”, aseguró el ciclista del Euskadi-Murias.

“Ha sido un día muy, muy complicado, hemos tratado de mantener nuestro ritmo hasta la meta y, al menos, seguimos un día más con el maillot” rojo, dijo Herrada en la meta.