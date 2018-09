NOSOTROS| Imponer el hambre a los venezolanos es un crimen de guerra. Por Johnny Galue (@COOTUR)

En Angola, por ejemplo, cuando el índice de violencia, según la FAO era del 0,27, el porcentaje de hambrientos era del 14,2%; y cuando la violencia subió al 2,1, los hambrientos eran del 63%. Hoy en Venezuela, un porcentaje importante de la población necesita ayuda alimentaria de forma urgente. Las expropiaciones de tierras de cultivo como de centros de producción en el País, han producido la escasez y el desabastecimiento.

En Venezuela, la mitad de la población no tiene garantizado el acceso a comida suficiente. El País, sufren pérdida de activos, aumenta la desconfianza entre los vecinos, produciendo debilidad física de los habitantes. Son elementos que no se recuperan rápidamente. Si la gente no tiene qué comer, los mejores tratados pueden quedarse en nada. A los hambrientos no puede satisfacerles otra cosa que con comida.

El hambre, en Venezuela ha creado una espiral de desnutrición y violencia que ya se verifica en las calles y en carreteras de todo el País. Donde los niños y niñas sufren los impactos del hambre y la desnutrición. El hambre es la guerra silenciosa que el Régimen ejecuta a los venezolanos.

Todo ello indica, a un posible estallido de la violencia y una migración de la población que avisa al mundo la grave crisis alimentaria que vivimos los venezolanos.

Imponer el hambre a la población es un delito de guerra, según los Convenios de Ginebra de 1949. La Corte Penal Internacional, en su Estatuto de Roma de 2002, también lo entiende como “crimen de guerra” el hacer padecer hambre de forma intencionada como método y “crimen de lesa humanidad” la privación del acceso a alimentos o medicinas con el fin de destruir parte de una población.

Ahora se está estudiando en los casos de países como Túnez o Siria, en los que la subida del precio de cereales o combustible, han sido de la ruptura de su estabilidad.

Como en “Nigeria, Níger, Camerún y Chad suman más de 17 millones de afectados por el hambre. Ya en Venezuela un porcentaje importante de personas al borde de la hambruna, en un reconocimiento sobre lo que aquí exponemos, se les ayuda con comida y recursos económicos para que la compren.

El hambre ha sido desde siempre, la razón de cambios sociales, progresos técnicos, revoluciones y contrarrevoluciones. Nada ha influido más en la historia de la humanidad. Ninguna enfermedad, ninguna guerra ha matado a tanta gente como el hambre

DC / Dr. Johnny Galue / Abogado, Político / @COOTUR