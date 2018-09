“No somos delincuentes” Acusaciones de Maduro sobre venta de efectivo fueron rechazadas por los pensionados 

Pensionados venezolanos rechazaron las acusaciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien vinculó a los ciudadanos de la tercera edad con la venta de efectivo.

Los abuelitos señalaron que no son delincuentes y que recibir su dinero completo es un derecho constitucional.

“No, señor Presidente. El problema es que hay dos economías: una que se mantiene con la tarjeta de débito y otra con efectivo. Sí voy a comprar un cartón de huevo en efectivo, me vale 4 millones de bolívares, pero si lo pago con la tarjeta, me cobran 12 millones. Por eso hacemos cola desde las 2 am para ver si encontramos un poquito de efectivo”, comentó un pensionado.

Los abuelitos reiteran su petición de cobrar su pensión sin ser fraccionada, pues ni siquiera su totalidad “cubre las medicinas… Paso hambre”, expresó otra ciudadana de la tercera edad.

DC / NTN24