No desayunar aumentaría riesgo de sufrir infarto

Según el estudio ‘Progression and Early Detection of Atherosclerosis’ (PESA) realizado por el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) con 4.000 personas, no desayunar duplica el riesgo de sufrir un infarto. La conclusión fue resultado de las ecografías en 3 dimensiones (3D) que permiten observar el nivel del bloqueo circulatorio y cómo podría afectar la salud de los pacientes en unos años.