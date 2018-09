Nicki Minaj y Cardi B llegan a las manos en la semana de la moda de Nueva York

La exclusiva fiesta organizada por la revista Harper’s Bazaar con motivo de la semana de la moda de Nueva York ha sido empañada por uno de los sucesos más desagradables que se recuerdan en el star-system estadounidense de los últimos tiempos. Las raperas Nicki Minaj y Cardi B, dos de las mayores estrellas de la industria musical hoy en día, llegaron a la manos instantes después de la clausura de la alfombra roja y durante la actuación de Christina Aguilera. Según se puede observar en varios vídeos grabados por testigos de lo sucedido y publicados en redes sociales, la seguridad del evento y los séquitos de respectivas artistas tuvieron que separarlas para que la afrenta no se convirtiera en una auténtica batalla campal. No lo consiguieron del todo.

Cardi B, además de varios improperios, le lanzó uno de sus zapatos (de considerable tamaño) a Nicki Minaj y al “ser invitada” a marcharse de la fiesta dejó a la vista de todos varias rasgaduras en su vestido de Dolce & Gabbana y un prominente golpe en su ceja izquierda. La revista Variety sostiene que el autor del mismo fue un miembro de seguridad del equipo de Minaj. Aunque todavía no se ha producido ninguna denuncia, el Departamento de Policía de Nueva York está estudiando unos hechos ya virales y que han convertido a sus protagonistas en Trending Topic en Twitter.

La web TMZ ha sido la primera en publicar información sobre el altercado entre dos artistas cuya enemistad se remonta varios meses atrás. Según afirman, el entorno cercano a Cardi B sostiene que esta se acercó a Minaj, no con la intención de empezar una pelea, sino para hablar sobre “todas las mentiras que Nicki estaba esparciendo sobre ella”. La rapera, conocida por canciones como Bodak Yellow o su colaboración con Bruno Mars en el tema Finesse, se sirvió de su cuenta en la red social Instagram para contextualizar el desagradable enfrentamiento y asegurar que no iba a permitir que se mienta sobre ella. “¡Has amenazado a otros artistas de la industria diciéndoles que si trabajan conmigo dejarías de trabajar con ellos! Te he dejado decir mucha mierda sobre mí (…) Pero si mencionas a mi hija, si decides dar ‘Me Gusta’ a comentarios sobre mi labor de madre o hacer comentarios sobre mis capacidades para cuidarla, ahí es cuando todo se va a joder. He trabajado muy duro y he llegado demasiado lejos como para dejar que nadie joda con mi éxito. Zorras que hablan de todo eso en sus raps pero en la vida real son unas cobardes”. A esta hora, Minaj no se ha pronunciado al respecto.

DC / el país