Nacho tan solidario como siempre compartió y entregó ayudas a migrantes venezolanos en Colombia

Todas las personas que ven ahí son venezolanos que llegaron a Cali huyendo del desastre que tiene el nefasto narco gobierno de Nicolas Maduro. Los que quieran pensar que tengo alguna intención de hacer publicidad con esto, ya me saben a poco, mientras ustedes critican nosotros hacemos algo positivo. No creo que le pueda vender música a personas que ni siquiera les alcanza lo que tienen para alimentarse bien y todo por culpa del putrefacto pseudo socialismo chavista que ha implementado a la fuerza la cúpula de malandros que hoy controla todo en Venezuela. Seguiremos luchando por recuperar nuestra libertad y por desenmascarar a ese grupo de delincuentes que se hacen llamar “los hijos de Chávez”.