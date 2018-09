Mo Farah bate el récord de victorias en la Great North Run

El legendario atleta británico Mo Farah conquistó por quinta vez consecutiva la Great North Run, disputada este domingo en Newcastle, consiguiendo así un récord de victorias en solitario. Farah dominó la prueba para cruzar la meta después de 59 minutos y 26 segundos, a cuatro segundos únicamente de su récord personal de media maratón, que logró con su segunda victoria en esta competición.

Este triunfo refuerza la confianza de Farah antes de que dispute el próximo mes el maratón de Chicago.

“El entrenamiento es diferente ahora que ya no estoy en el circuito. Corro más tiempo, así que en lo que se refiere a la resistencia estoy más afinado”, explicó el cuatro veces campeón olímpico a la televisión británica BBC.

“Es realmente difícil cuando llegas y tienes el viento de cara, no ha sido fácil. He tenido altos y bajos. Creía realmente poder batir mi récord personal, pero los dos últimos kilómetros me han hecho realmente daño”, explicó.

Farah, de 35 años y originario de Somalia, consiguió sus títulos olímpicos en los 5.000 y 10.000 metros. Se retiró de la pista tras el Mundial de Londres-2017.

En la clasificación femenina de la Great North Run, la favorita Vivian Cheruiyot vio cómo su compatriota keniana Brigid Kosgei ganaba su segundo título (1 hora, 7 minutos, 43 segundos).

DC / AFP