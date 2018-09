Milos Alcalay critica la entrega del Carnet de la Patria y no se dan pasaportes ni cédulas

Milos Alcalá , ex viceministro de Relaciones Exteriores y ex embajador en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estuvo como invitado en Primera Página y a habló sobre el tema migratorio de Venezuela.

”Tenemos un país que no expide pasaportes, no apostilla los documentos, que no da cédulas y que no da vacunas pero si da un carnet de última generación”. Añadió que nunca se había visto una ola de migrantes tan grande en la historia de Venezuela.

Explicó que la migración comenzó paulatinamente, inició con la salida de una serie de inversionistas privados, posteriormente, un flujo de profesionales despedidos de PDVSA, ingenieros, médicos; luego una tercera ola de venezolanos de diversas profesiones y una cuarta, donde migran los pobres de Venezuela, según Alcalá.

”Actualmente, los pobres salen a cualquier rincón a buscar auxilio. El Gobierno lo ha negado, pero hasta caminando se van”.

Señaló que en Boa Vista, una localidad del municipio de Roraima en Brasil, muy cerca de Venezuela, hay un 10% de venezolanos que duermen en las calles, que no tienen donde comer y están en situación de calle.

Recalcó que existe una indignación internacional por el drama que se está viviendo. Y destacó que la reunión que sucedió en la ciudad de Quito en Ecuador es una muestra de solidaridad para con Venezuela y que es el país ”de los desplazados” el que debe garantizar que sus ciudadanos tengan sus pasaportes, sus documentos, entre otros.

