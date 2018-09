Migbelis Castellanos revela que Osmel Sousa le decía “gorda de mierda”

La Miss Venezuela 2013, Migbelis Castellanos reveló en una polémica entrevista para el programa Nuestra Belleza Latina de Univisión que el expresidente de la organización Miss Venezuela, Osmel Sousa le llamaba “gorda de mierda”, hecho que en su momento traumó su carrera en las pasarelas.

Castellanos contó que “el ataque de peso siempre vino de mi exjefe Osmel Sousa, yo no lo juzgo porque era su responsabilidad pero si pienso que lo pudo haber manejado de una mejor manera, recuerdo en una que me decía ‘ella es una gorda de mierda’, fue muy duro para mi”.

La zuliana confesó que no fue fácil lidiar con este problema y que la prensa junto a los fanáticos “llegaron a un momento que no querían saber si es bella o no, ellos querían ver si estaba gorda”.

Sobre lo que será su participación en Nuestra Belleza Latina, dijo que se inspiró a intentarlo luego de enterarse que “El Zar” Osmel Sousa no integraría el jurado.

DC | NTN24