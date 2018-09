MAS: Gobierno sigue dejando cosas a la mitad y sin dar respuestas

Felipe Mujica, secretario general del Movimiento al Socialismo MAS, advirtió que la incertidumbre reinante continúa siendo el signo que marca de forma cotidiana y permanente la vida de los venezolanos, situación que queda en evidencia a propósito de la implementación del cobro y nuevo precio de la gasolina en todo el país. “El gobierno sigue dejando las cosas por la mitad y sin dar las respuestas que el país requiere”.

Explicó que la población aun no sabe a qué atenerse luego que en un reciente anuncio, el Primer mandatario dijera que se incrementará el precio de la gasolina, aunque no precisó a qué monto ni cómo se va a pagar, destacando que mientras tanto, las estaciones de servicio se saturan de vehículos “porque la gente prefiere ir a colocar gasolina para que no los agarre por sorpresa una situación posterior que hasta ahora es desconocida por todos”.

Aseguró que se trata de otra medida incompleta y que no se da de forma coherente, “tal como ocurrió con el conjunto de medidas económicas de las que anunciamos traerían, escasez, cierre de negocios e iban a crear una situación de anarquía como antes ocurrió con el bachaqueo”.

Insistió que el gobierno “sabe que la única manera que tiene para resolver el problema económico es llamando a construir soluciones en conjunto con todos los sectores de la sociedad y como eso no ocurre así, las cosas están en un punto mucho peor que cuando Maduro anunció su plan de medidas económicas”.

9D: Rescate del voto

Felipe Mujica señaló que la convocatoria para el proceso electoral del próximo 9 de diciembre le da al país la oportunidad de propinarle una derrota al gobierno, para lo cual es necesario participar mediante el ejercicio del voto.

“Exhortamos a todos los partidos, a los que tienen tarjeta y a los que no, a la participación, en donde, los partidos que decidimos ir a elecciones propondremos un conjunto de opciones en cada municipio que el país podrá ponderar como una alternativa, para la solución de los problemas directos y para que claramente se pueda expresar la voluntad de que las cosas funcionen de otra manera, por una mayoría democrática”.

Por otra parte, el dirigente naranja rechazó la detención del periodista Isnardo Bravo la mañana de este lunes en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía y su posterior traslado a la Dirección General de Contrainteligencia Militar DGSIM, cuando se disponía a viajar al exterior en compañía de su hija, advirtiendo que el Gobierno nacional no puede seguir limitando de manera “arbitraria” la entrada o salida de venezolanos de forma reiterada, advirtiendo además que estas son medidas, “típicamente copiadas de lo que se hace en Cuba y que tienen que ser rechazadas por todo el país”.

Mujica llamó a la unión de propósitos en la búsqueda de la construcción hacia una salida que impida que mecanismos “represivos y autoritarios sigan dando la pauta en la conducta del gobierno”.

DC / NP