Más de seis meses sin saber paradero de reportero gráfico de Correo del Caroní

Wilmer González fue visto por última vez en febrero de este año, antes de irse a trabajar a una mina en el estado Delta Amacuro. La última comunicación con su familia fue en la primera semana de marzo, desde entonces no se ha sabido nada más de su paradero. El fotógrafo, además de trabajar para el Correo del Caroní, colaboró con varios medios internacionales, incluyendo la alianza de este medio con Info Amazonia, para el reportaje de investigación recientemente premiado: “Explorando el Arco Minero”.

Desde hace más de seis meses, familiares y allegados al reportero gráfico del Correo del Caroní, Wilmer González, desconocen su paradero. Fue visto por última vez en febrero, antes de irse a trabajar a unas minas en Piacoa, estado Delta Amacuro.

La última comunicación vía telefónica con su familia fue en la primera semana de marzo. Desde entonces, no han vuelto a saber de él, pese a que Wilmer siempre ha estado pendiente de su familia, en especial de sus hijos. La decisión de irse a trabajar un tiempo en las minas fue precisamente por la situación económica del país y el hecho de mantener el sustento de su hogar.

La desaparición fue reportada al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Sin embargo, hasta la fecha, no se ha obtenido respuesta sobre su paradero ni de las investigaciones.

Wilmer González fue apoyo como chofer y fotógrafo durante la reportería del trabajo escrito por Bram Ebus: “Explorando el Arco Minero”, que resultó de la alianza entre Info Amazonia y Correo del Caroní con el apoyo de Pulitzer Center. El reportaje de investigación ganó el Premio Al Neuharth de Innovación en Periodismo de Investigación de Online News Association, en la categoría de pequeñas redacciones, anunciado en una ceremonia en Estados Unidos el 15 de septiembre de este año.

Asimismo, colaboró con otros medios internacionales como The New York Times, la agencia de noticias Associated Press (AP) y El Confidencial, de España.

Sus últimas pautas fueron a principios de febrero. Una en Tucupita, estado Delta Amacuro, donde asistió como chofer junto al reportero gráfico William Urdaneta y la periodista Jhoalys Siverio, para un trabajo especial de la ONG Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys).

Posteriormente, colaboró como chofer y fotógrafo para un reportaje en el oeste del estado Bolívar, junto con la periodista María Ramírez Cabello, y la corresponsal de El Confidencial de España, Alicia Hernández.

Wilmer González llevaba más de ocho años trabajando para Correo del Caroní en la cobertura gráfica de las diversas fuentes informativas del diario, en las que ha aportado siempre un trabajo de alta calidad fotográfica.

La familia había preferido no denunciar hasta ahora por temor a que hubiese retaliaciones o a que se detuvieran las investigaciones.