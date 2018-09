Marjorie de Sousa responde a las acusaciones sobre su hijo

Ante las fuertes acusaciones por parte del diseñador Gustavo Matta, revelando que la actriz venezolana no alimentaba a su hijo horas antes de acudir al Centro de Convivencia y que desataron la ira de Julián Gil, Marjorie de Sousa rompió el silencio.

La actriz fue abordada por medios de comunicación y aclaró el rumor si le daba o no comida a su hijo antes de las visitas en el juzgado, recalcando que no hay que hacerle caso a esas publicaciones y que no le importan las opiniones de terceros que se meten en su vida y la de su hijo.

DC / El Farandi