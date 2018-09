María Alejandra Requena: “Siempre estoy pendiente de Venezuela”

No obstante, y aunque muestra entereza a través de la pantalla de CNN en Español y las redes sociales, la animadora venezolana le confesó a Diario Las Américas que se mantiene fuerte para que sus hijos también se mantengan así.

Y aunque para Requena 2018 no ha sido un año fácil a nivel personal, el éxito le sonríe ya a que partir del 17 de septiembre asumirá la conducción del noticiero “Panorama mundial”, que la cadena estadounidense transmite de lunes a viernes, a las 4:00 pm.

– ¿Qué significa esto para tu carrera?

– La conducción de “Panorama mundial” llegó a mi vida como una sorpresa y, al mismo tiempo, como una especie de reconocimiento a tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanta preparación. Creo que he demostrado esto a lo largo del tiempo que tengo en CNN en Español. Como presentadora de “Panorama mundial” voy a tener la oportunidad de hacer otras entrevistas y resaltar las noticias internacionales más importantes del día. Estoy muy contenta con esta nueva etapa, en la que estrenaré horario y será una persona más normal porque despertarse a las 3:30 am todos los días para estar en “Café CNN” no era nada fácil.

La conducción de ‘Panorama mundial’ llegó a mi vida como una sorpresa y, al mismo tiempo, como una especie de reconocimiento a tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanta preparaciónLa conducción de ‘Panorama mundial’ llegó a mi vida como una sorpresa y, al mismo tiempo, como una especie de reconocimiento a tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanta preparación

– ¿Qué sello quisieras imprimirle a “Panorama mundial”?

– La cercanía. A lo largo de los años, he buscado hacer mi trabajo lo mejor posible y preparando las entrevistas, pero siempre al mismo tiempo he buscado ser cercana y respetuosa con el televidente.

– ¿Cómo te encuentras en estos momentos? ¿Cómo están tus hijos?

– No sabes cómo me han ayudado y me han dado fuerzas las palabras que he recibido de mi familia, de mis amigos y de compañeros de trabajo, gracias a Dios mis hijos están bastante bien. Tenemos nuestros momentos como era de esperarse, pero han estado muy fuertes y eso me ha ayudado mucho. Ismael sigue presente en nuestras vidas. Yo trato de ser fuerte por mí y por ellos. Todos los días lo recordamos de la mejor manera posible, con muchísimo amor, extrañándolo horrores.

Quizás en las redes me veo muy bien, pero la procesión va por dentro. Tengo que hacerlo, no queda otra opción, por mis hijos y estoy segura que Ismael lo quisiera también“Quizás en las redes me veo muy bien, pero la procesión va por dentro. Tengo que hacerlo, no queda otra opción, por mis hijos y estoy segura que Ismael lo quisiera también”

– Cuando me enteré de este cambio laboral, sabía que iba a poder dormir más, que iba a poder estar ahí para mis hijos, para despertarlos en la mañana y llevarlos a la escuela porque mi esposo fue el encargado de hacerlo por cuatro años y ahora voy a poder hacerlo yo todos los días. En el plano profesional, he tenido muchas alegrías; y en el plano personal, ha sido una mezcla de sentimientos muy fuertes, pero estoy segura de que Ismael está contento de lo que está pasando.

– Asumir esta responsabilidad te ayuda, de alguna manera, a ocupar la mente. Cuando uno tiene trabajo se olvida un poco de los problemas.

– Sabrás que sí porque mi esposo falleció el 16 de abril y el 30 ya yo estaba al aire con “Café CNN”. Cuando hablé con mi jefa le dije: “Necesito pensar en otra cosa. Quiero informar, poder trabajar y estoy segura que esto me ayudará a distraerme y a dejar de sentir ese dolor tan profundo”. Es muy fuerte, comencé a trabajar en fortalecer mi coraza. Quizás en las redes me veo muy bien, pero la procesión va por dentro. Tengo que hacerlo, no queda otra opción, por mis hijos y estoy segura que Ismael lo quisiera también.

Siempre estoy pendiente de Venezuela, de mi gente. No sé cuándo vamos a tener la oportunidad de salir adelante, pero sé que va a suceder porque es un país de mucha luz“Siempre estoy pendiente de Venezuela, de mi gente. No sé cuándo vamos a tener la oportunidad de salir adelante, pero sé que va a suceder porque es un país de mucha luz”

– ¿Qué mensaje envía a los venezolanos que están pasando momentos tan difíciles a nivel político, económico y social?

– Mi mensaje hoy y siempre es que no están solos, que hay muchísimas personas que están atentos a lo que pasa en Venezuela, que son momentos muy difíciles, pero a pesar de eso hay que darse cuenta del país hermoso que tenemos, no solo en recursos naturales ni en la belleza de sus paisajes sino en la belleza de su gente. La mayoría de los venezolanos somos gente buena y eso se está demostrando en el exterior porque nunca tuvimos necesidad de emigrar. Admiro a toda esa persona trabajadora que lucha fuera de sus fronteras (…) si nos dejan en Venezuela, podemos ser un gran país. Siempre estoy pendiente de Venezuela, de mi gente. No sé cuándo vamos a tener la oportunidad de salir adelante, pero sé que va a suceder porque es un país de mucha luz.

DC / Diario Las Américas