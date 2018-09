Luis Almagro: Ecos del sentir nacional. Por José E. Pons B. (@joseponsb)

Es sabido por todos, que los deseos intrínsecos de cada uno de los venezolanos que hoy por hoy, alcanzan el 92% aproximado de los que padecemos de las miserias de la revolución. Que igual a los chavistas, todos estamos sacrificados y clavado en la misma cruz, siendo víctimas de estas circunstancias nacionales, ya, de forma dictatorial e inhumana se agrava la situación más. Es entonces que la ley del amor o del odio, queda obsoleta ante tantas realidades. Luis Almagro se convierte en la voz del que sufre, del hambriento, del pobre que no tiene quien lo escuche.

Hoy afirma Delcy Rodríguez, que denunciará al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ante la Organización de las naciones Unidas (ONU) y otras instancias internacionales, por promover la intervención militar en nuestra patria. Es así de entenderse, que la Vicepresidente desconectada del sentir popular vocifera sin entender que el 92% de los venezolanos están esperando una salida a tal calamidad que nos carcome todos los días y cuya base es la “sumisión” al régimen por parte del pueblo de Bolívar.

Que locura, sin pies y cabeza transcurren los días en la Patria, mientras que las hijas e hijos de los “enchufados” viven en Francia, Brasil o EEUU. Pero hay que destacar que nunca se ha escuchado que vivan en Cuba. Las injusticias, las ilegalidades, la corrupción y los constantes abusos del régimen a los Derechos Humanos en el País, son y han sido el sentir de los ciudadanos en boca de Luis Almagro, líder regional que logro poner orden en el coro internacional, junto a muchos compatriotas que sumaron esfuerzos para que esto fuese así.

A todo esto, el nuevo embajador de Colombia en EEUU, afirmo “reiterar” el mensaje del nuevo gobierno del presidente de Colombia Iván Duque: “Colombia no seguirá haciéndose la de la vista gorda ante esta creciente catástrofe y no seremos pasivos”. Francisco Santos, este martes durante su primera intervención pública en el cargo. No solo tildó de “narcodictador” al mandatario venezolano Nicolás Maduro, sino que dejó sobre la mesa la posibilidad de una intervención militar en el país. La melodía se escucha por todas partes y por muchos gobiernos que se han convencido que con los comunista procubano, no hay dialogo que exista.

Es así, que sumamente preocupados los ciudadanos logramos detectar que las pinceladas internacionales se tornan de rojo y no precisamente del rojo revolucionario. Lo que nos lleva a exigir a esta altura, la renuncia y la entrega del gobierno a una Junta de Gobierno con potestad de reestructuración del Estado, para un llamado a elecciones generales. Los pormenores no son tema del presente, pero la situación es grave y esperamos en Dios que comprenda el gobierno venezolano que no existe una un sentimiento nacional o una Misión que logre llamarse, “Pongan el pellejo” por Maduro o Diosdado.

DC / Dr. José E. Pons B/@joseponsb/ “Tanto jugar con la candelita, hasta que se quemaron con esta”/ Proverbio popular.