Lorenzo Mendoza ¿Cobarde o estratega? Por Leandro Rodríguez (@leandrotango)      

La crisis transversal del país es política, la económica es producto de ella. En ese maremágnum de imposiciones y tergiversaciones, nos topamos con la carencia de líderes con credibilidad y confianza. El gobierno llama “lideres” a quienes se valen del poder, del uso de la violencia, a quienes manipulan con las necesidades del pueblo, necesidades que ellos mismos han creado, profundizado. Por el lado opositor el escenario es complejo. Ahora, desde hace aproximadamente una década retumba en el pueblo profundo el nombre de Lorenzo Mendoza quien nunca ha manifestado interés en la política, públicamente al menos, sobre él se han tejido decenas de leyendas urbanas, esta es otra de ellas.

Abordamos el nombre de este prestigioso empresario venezolano, pero englobaremos la realidad del liderazgo político en general, veamos: Hasta el hastío sonó y hasta se le suplicó a Mendoza fuera el candidato en las pasadas presidenciales del 20M, dichos pedimentos fueron ignorados por el Presidente de Empresas Polar, suponemos, las razones eran obvias: aún ganando un candidato distinto al Psuv, el chavismo salía robustecido porque podría hablar de “democracia” dentro y fuera del país, lavar su cara, le daría oxígeno al chavismo hasta enero 2019 cuando el nuevo presidente tuviera que asumir, pero, antes de esa asunción (sí se daba), la ANC se encargaría de neutralizar dicho cargo a uno prácticamente nominal, es lo que nunca entendieron los que fueron a votar por Falcón… la vía electoral ha sido asesinada por el régimen justo después del 6D de 2015 cuando perdieron el parlamento de la república.

En ese escenario, ganar unas presidenciales era/es inútil, sería desperdiciar una valiosa carta democrática, además, no olvidemos las amenazas, presiones y el acoso que el régimen le imprimía a Mendoza, quien (como es sabido) tiene una de las empresas latinoamericanas más grandes y exitosas. Por ello no podemos hablar de cobardía, pero tampoco de estrategias, a ciencia cierta quien escribe desconoce si Lorenzo Mendoza posee aspiraciones políticas… semejante empresa, que es patrimonio familiar, le amerita todo su tiempo y dedicación, todo acerca de sus aspiraciones presidenciales es una leyenda urbana hasta que él mismo lo desmitifique.

Por otro lado, es una observación politológica, la única líder opositora que está haciendo lo que se debe hacer es María Corina Machado, está recorriendo al país rincón a rincón, con un mensaje claro y contundente, los demás no lo hacen porque no pueden o porque tienen miedo. La MUD, la AN se encuentran en un limbo, envueltos también en mitos, leyendas y verdades, sin embargo, su importancia es magnánima, se encuentran bajo la ignominiosa bota de la desinstitucionalización, pero es un foco de liderazgos que suben y bajan. Por el lado de las gobernaciones y alcaldías difícilmente emerja una figura determinante, decidieron doblegarse al régimen para mantener un cascarón vacío, un poder subordinado a los caprichos de la tiranía, que recibe migajas… perdonen la franqueza.

El deterioro del país es a pasos agigantados, tras casi 20 años de castrismo, de agigantar los errores de la cuarta república y crear otros peores, las consecuencias son indetenibles, en este hervidero de caos, los políticos que emergerán son quienes hayan sembrado correctamente y, sobre todo, los que tengan agallas ¿U ovarios?

DC / Leandro Rodríguez Linárez / Politólogo / @leandrotango