Llegaron a las gasolineras de Paraguaná los lectores QR

A las 27 estaciones de servicio de los tres municipios de la Península de Paraguaná, en el estado Falcón, llegaron los escáners QR que servirán para iniciar el plan piloto del subsidio de la gasolina por ser parte de las zonas priorizadas por el ejecutivo nacional.

Los dispositivos, similares a un punto de venta con un captahuellas, fueron entregados a las estaciones de servicio este lunes en la tarde por el Ministerio del Poder Popular para el Petróleo; sin embargo, este martes en la mañana no habían sido usados debido a que esperaban el personal de Chamba Juvenil para que bajara el adiestramiento a los isleros que prestan los servicios en las distintas bombas del estado.

Un liniero de una estación de servicio que no quiso identificarse explicó que la intención es que todos aprendan en estos 15 días cómo manejar el sistema e iniciar el nuevo cobro. “Hasta ahora no nos han dicho nada; nosotros seguimos cobrando lo mismo. Ya vimos el aparato, falta que nos enseñen a usarlo”.

Por su parte, Ismael Rodríguez, cliente de la estación de servicios ubicada en la avenida Jacinto Lara de Punto Fijo, dijo que aunque no ha visto cómo va a funcionar el nuevo sistema, cree que hubiese sido más factible un resguardo real de la gasolina. “Tenemos que estar claros: si la gasolina está saliendo es porque no se está haciendo el debido resguardo del combustible. Ahora posiblemente paguemos nosotros el parchazo. Ojalá no se llenen de colas las gasolineras, porque hasta ahora habíamos sido privilegiados en Falcón con la gasolina”.

Por su parte, María Aldama, dijo que se censó con el Carnet de la Patria en el censo de vehículos y espera que esto no haya sido un error en cuanto a lo que compete a la gasolina. “Todavía tenemos muchas preguntas; pocos entienden de qué se trata ese sistema. Cada vez tenemos más restricciones; en vez de mejorar los servicios, ahora todo es regulado. Vamos a ver qué sale de todo esto”.

En horas de la tarde, los funcionarios de Chamba Juvenil se fueron incorporando a las estaciones de servicio para mostrar a los isleros como usar el dispositivo, así como para mostrar a las personas de qué se trata el proceso.

DC / El Pitazo