Libro de Bob Woodward sobre Trump vende 750 mil copias en un solo día

El libro “Fear” (Miedo) del prestigioso periodista Bob Woodward sobre Trump y su Casa Blanca vendió 750 mil copias en solo un día, convirtiéndose en uno de los grandes éxitos editoriales de los últimos años.

“Fear de Bob Woodward se está vendiendo con la fuerza de un fenómeno cultural, en números extraordinarios en todos los ámbitos, en tapa dura, libros electrónicos y ediciones de audio”, dijo el presidente de la casa editorial Simon & Schuster (S&S), Jonathan Karp.

“Basados en una inmensa pre-publicación y en un continuo interés, el público lector claramente tiene un enorme apetito por lo que creemos, como dice Woodward, es ‘un punto de giro en la historia'”.

La cadena de librerías estadounidense Barnes & Noble dijo que la investigación del veterano reportero Woodward fue su título de adultos de más rápido crecimiento desde que se publicó Go Set A Watchman de Harper Lee en julio de 2014.

Woodward, junto al periodista Carl Bernstein, desenmascaró el escándalo Watergate que provocó la renuncia del presidente Richard Nixon.

El presidente Trump calificó el libro de “chiste” y dijo que las leyes de difamación deberían cambiarse.

“No hemos visto un título para adultos vender esto rápidamente en más de tres años, y estamos trabajando con S & S para mantener nuestras estanterías surtidas para cumplir con lo que esperamos sea una demanda continuada”, dijo la portavoz de Barnes & Noble, Liz Harwell.

Se espera que el libro supere las ventas de A Higher Loyalty, del ex jefe del FBI, James Comey, que vendió 600 mil copias en una semana, Fire and Fury, de Michael Wolff, que vendió 200 mil y Unhinged, de la ex asistente de Trump Omarosa Manigault Newman, vendió 33 mil.

La casa editorial ha imprimido más de 1,15 millones de ejemplares y también lidera las ventas en Canadá, el Reino Unido y Alemania. Simon & Schuster tiene los derechos para comercializarlo en 16 países.

DC – Telemundo