Ledezma: Saliendo de Maduro, Venezuela sale adelante

La solución al drama que representa la migración de millones de personas que huyen de la crisis que padece Venezuela, es salir de Maduro, dijo el Alcalde Metropolitano de Caracas Antonio Ledezma este jueves al participar en un foro abierto organizado en Madrid por la Juventud del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en el cual explicó “las razones por las cuales se justifica en el país la aplicación del principio de intervención humanitaria”

Durante su intervención, Ledezma expuso que “saliendo de Maduro, Venezuela sale adelante”, y amplió detalles de lo que denominó “la catástrofe que acusa Venezuela y sus millones de ciudadanos, atrapados por una camarilla que trastocó las ilusiones del estado de bienestar, en una insoportable pesadilla, al extremo de hundir al 92% de la población a una situación de pobreza, donde niños mueren de hambre y mujeres pierden la vida por no recibir oportunamente servicios médicos”.

Venezuela -aseguró en su disertación- saldrá adelante, y sin duda alguna nos vamos a recuperar. Los llamados grupos de izquierda tienen entre sus banderas, la libertad, y sin embargo, en Venezuela no hay libertad porque opinar es un delito, y por este motivo hay centenares de presos políticos; no hay estado de derecho porque las instituciones han sido descaradamente secuestradas. Otra bandera de las llamadas izquierdas es la justicia social, pero lo cierto es que en Venezuela eso es lo menos qué hay.

“La gente está arruinada en la miseria, apenas puede sobrevivir con mendrugos que no alcanzan para satisfacer las necesidades elementales de una familia. No hay alimentos, ni medicinas, nada, sólo frustraciones. Otra bandera es la igualdad de oportunidades, pero en Venezuela hay un apartheid político, porque para poder recibir ayudas del régimen hay sacarse el indigno carnet de la patria. A miles de trabajadores los echaron de PDVSA, haciendo sonar un pito, y eso es persecución, hay miles de jóvenes que no pueden recibir una buena educación y en vez de educación temprana, la oportunidad que les ofrece el régimen a los niños venezolanos es una muerte temprana.

Ledezma, compartió tribuna con Chato Guedez, Lester Toledo, Nieves Álvarez, Ramón López, y los lideres españoles Omar Anguita, Luis Llorente y Raquel Barahona, quienes aparecen en la gráfica.

DC / NP