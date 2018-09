Le anulan y retienen el pasaporte a Nelson Bocaranda

Otra arbitraria acción en contra del reconocido periodista venezolano Nelson Bocaranda, quien el día de ayer jueves 6 de septiembre luego de haber planificado unas vacaciones en familia, se disponía realizar el viaje junto a su esposa.

En el aeropuerto de Maiquetía presentan sus pasaportes y son retenidos por el saime por aparecer anulados en el sistema, cuando con prueba demuestra que fue prorrogado hasta el 2020 la semana pasada.

Aquí puede visualizar los tuits de la cuenta oficial de periodista, donde relata el problema:

El día de hoy (7SEP18) asistí a la sede del SAIME en Pza. Miranda. No pase mas de 20 minutos adentro y NO ME DEVOLVIERON MI PASAPORTE. No me dieron una explicación más allá de decir que podía ser una falla de sistema. pic.twitter.com/fBlbdXB3kT

— Nelson Bocaranda S. (@nelsonbocaranda) September 7, 2018