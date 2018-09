Justin Bieber y Hailey Baldwin firmarían acuerdo prenupcial antes de casarse

De acuerdo con el sitio especializado TMZ, tanto Bieber como Baldwin están ultimando los detalles del acuerdo pese a que ambos son muy religiosos y creen en el amor para toda la vida. “Hasta que la muerte nos separe”, se juramentan.

Pero los allegados legales al popular cantante canadiense le aconsejaron poner todos los papeles en ordenantes de firmar su matrimonio con la modelo. Ese orden implica detallar los bienes de cada uno.

Según TMZ -que insiste en que la pareja aún no contrajo matrimonio, pese a rumores de que sí- ambos no se casarán hasta que el contrato esté firmado.

Si bien no se tiene una certeza sobre el número final, de acuerdo con especulaciones, la fortuna del Bieber asciende a unos 250 millones de dólares. En cambio la de Baldwin es de dos millones.

Si bien no trascendieron los detalles del acuerdo prematrimonial, los bienes que cada uno aporte a la sociedad conyugal serán propios a no ser que se especifique los contrario y no haya especificaciones sobre los aportes de cada uno a la familia.

