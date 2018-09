Juan Andrés Mejía: “Son las mismas reglas del juego que nos ha traído a la crisis que padecemos los venezolanos”

A juicio del coordinador nacional político encargado de Voluntad Popular, diputado Juan Andrés Mejía, el nuevo convenio de control cambiario anunciado por el régimen de Nicolás Maduro forma parte de las mismas políticas económicas fracasadas que ha implementado la dictadura durante los últimos 20 años y que han empujado a Venezuela a la peor emergencia humanitaria de su historia.

“El ‘Paquetazo Rojo’ de Maduro continúa y continuará trayendo consecuencias negativas a los venezolanos. No conforme con eso, el viernes fue publicada la Gaceta donde se habla de un nuevo régimen cambiario y hemos constatado que no hay modificaciones significativo de lo que ya se había vivido antes; son las mismas reglas del juego que nos ha traído a la crisis que hoy vivimos en materia económica y social. No es normal que haya libre convertibilidad porque nadie en su sano juicio va a cambiar divisas en un banco del Estado, si sabe que hay un mercado paralelo con una tasa mucho más alta”.

Reiteró el fracaso del Sistema de Mercado Cambiario Dicom y aseguró que Venezuela no tiene la producción petrolera necesaria para obtener las divisas necesarias. “La cantidad de divisas, según voceros del régimen, son 4 millones de dólares, un monto insignificante para lo que necesita un país. Maduro dice que está preparado para traer divisas el país, todos sabemos que el trasfondo de este plan es seguir persiguiendo a las empresas privadas. La crisis de la industria petrolera es cada vez en mayor , la cantidad de petróleo y de divisas es cada vez menor. En Venezuela prevalece el control político sobre el bienestar económico de los ciudadanos”.

Mencionó específicamente el artículo 4 de la Gaceta Oficial número 6.405, el cual establece que el Banco Central de Venezuela solo venderá remesas de acuerdo a la disponibilidad de su repertorio. “No hay disponibilidad de divisas porque este régimen destruyó hasta la gallina de los huevos de oro, que es Pdvsa”.

Asimismo, Mejía afirmó que el ‘Paquetazo Rojo’ ha agravado la situación de persecución, inflación y escasez en el país. En este sentido, recordó que desde la tolda naranja se han propuesto planes como ‘Venezuela Energética y Venezuela Productiva’, iniciativas del líder opositor y preso de conciencia, Leopoldo López, las cuales buscan recuperar la producción nacional y rescatar la calidad de vida de los venezolanos.

“Tras los anuncios económicos, los precios se han disparado, desde el transporte hasta los alimentos, haciendo que lo que parecía un aumento significativo se convirtiera en parte de la demagogia y el populismo, porque se volvió agua ante el incremento de los precios. La escasez también ha incrementado, vemos cómo las proteínas han desaparecido de los anaqueles. Quienes están en Miraflores no padecen la crisis que sufrimos los venezolanos”.

Finalmente, el parlamentario de Voluntad Popular llamó a los ciudadanos a unirse al reclamo de los pensionados, trabajadores, enfermeras y demás sectores que han alzado su voz de protestas contra el régimen de Maduro.

“El pueblo, de una manera unísona y coordinada, debe alzar la voz. Tenemos un problema en común: Nicolás Maduro. Desde Voluntad Popular y la Asamblea Nacional, seguiremos luchando, denunciando y planteando #LaSalida necesaria para que los venezolanos puedan avanzar a #LaMejorVzla de paz, bienestar y progreso”.

DC / NP