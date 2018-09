Jóvenes se sienten más confiados con ayuda de redes sociales

La vida social en redes sociales, como método, ayuda a que la confianza en sí mismos aumente un 100 % debido a que al estar siempre en contacto con alguna persona que se encuentre en línea, los hace sentirse escuchados y de este modo, tampoco los hace sentir que son un 0 a la izquierda.

Muchos de estos jóvenes utilizan las redes para poder lograr tener un pensamiento, sea crítico o superficial, pero que genere la fuerza necesaria para que la humanidad los escuche y no los deje en el anonimato, como en la vida real le suele pasar a la gente que no tiene tanta confianza.

Los resultados de una encuesta revelados este lunes diez de septiembre por ‘Common Sense Media’, publicación localizada en San Francisco, explican que: “el 89 por ciento de los adolescentes tienen sus propios celulares inteligentes. Cifra que es más alta que el 41% que existía en el 2012 que fue la última vez que se realizó dicha encuesta”.

Sin embargo, también asegura que aunque en esa época (2012) se usaba más Facebook, la presencia de adolescentes que utilizan esta red social se ha disminuido en estos últimos seis años. Es decir: “solo el 15% de los adolescentes dicen que Facebook es su red social principal, en comparación al 68% que lo decía en 2012.” Esto mencionando que ahora Facebook ha sido reemplazado por Instagram.

Por otro lado, muestra que el 59% no siente que las redes sociales influyan en la depresión que una persona menor de edad pueda llegar a sentir, no obstante el 29% asegura con un rotundo sí diciendo que es una ayuda plus para que esto no suceda y el 11% acepta que la depresión sí es un caso especial para ellos.

A propósito de lo ya mencionado, el 64% explica que toda esta depresión se debe a que normalmente las redes sociales son utilizadas para salir del closet, o hacer comentarios sexistas, racistas, entre otros y no para dar la cara y por eso es que estos resultados se veían agravados de acuerdo del tipo de persona en cuestión.

