Josef Martínez sigue imparable y llegó a 30 goles en una temporada de la MLS

El delantero venezolano del Atlanta United, Josef Martínez, marcó doblete ante SJ Earthquakes y llegó a 30 goles en la presente temporada de la Major League Soccer (MLS).

Martínez fue pieza vital en el compromiso donde su equipo se quedó con la victoria (3-4) en condición de visitante, pudo anotar dos tantos para que el cuadro atlantes siga líder de la Conferencia Este con 60 puntos en 29 partidos.

El oriundo de Valencia marcó en el 70’ desde los 12 pasos y le otorgó la victoria al Atlanta con un tanto al 90+5.

Para el ariete venezolano, con estos dos goles llegó a 30 en la temporada y se alejó de Bradley Wright-Phillips (New York Red Bull), quien es el segundo máximo artillero con 19.

September 20, 2018