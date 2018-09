José Guerra considera que no se ha eliminado control de cambio

El diputado ante la Asamblea Nacional José Guerra consideró sobre las nuevas medidas cambiarías que el Banco Central de Venezuela y el gobierno deberían permitir que se compren y se vendan dólares sin limitaciones. A su juicio, aún no se ha eliminado el control de cambio.

“Como habría que eliminar el mercado negro muy sencillo, tienes que tener total libertad para comprar y vender dólares entonces si la tasa de cambio refleja un precio adecuado el mercado negro deja de existir. Si el mercado funcionase desde mi punto de vista el Banco Central tendría que intervenir en el mercado cambiaron poner dólares y vender dólares, porque si el Banco Central no interviene en el mercado cambiaron y la gente que me escucha debe saber eso y hay mucha gente comprando dólares y poca gente vendiendo dólares la tasa de cambio se va a ir devaluando progresivamente se va a ir depreciando. Para que eso no exista tiene que haber dos actores que intervengan allí sin los cuales no hay estabilidad cambiaría, 1 el Banco Central con los pocos dólares que tiene, el otro las compañías petroleras privadas que son las que vienen produciendo petróleo porque la producción de Pdvsa viene cayendo dramáticamente”, explicó.

Guerra planteó las propuestas que ofrecen desde la oposición para superar la crisis económica que afronta en estos momentos el país.

“El pueblo que me ve el gobierno no puede gastar más de lo que ingresa, tu ganas 100 y no puedes gastar 500 de donde saco los 400 restantes, disciplina fiscal, segundo, renegociar la deuda externa, no podemos pagar la deuda externa que incurrió Hugo Chávez debemos 150 mil millones de dólares y cuando Chávez llegó apenas 30 mil millones reforma monetaria igualar el tipo de cambio eso es lo que tenemos que hacer en Venezuela una reforma integral y no estas medidas fragmentadas que no van a la raíz del problema que tenemos”, precisó Guerra.

Por último, el diputado cuestionó que tras 34 días detenidos, no se le haya permitido la visita de familiares y abogados a Juan Requesens.

DC | Venevisión