Jesús Herrada se viste de rojo en la Vuelta a España

El español Jesús Herrada (Cofidis) se enfundó este jueves el maillot rojo de líder de la Vuelta a España, tras la 12ª etapa, disputada entre Mondoñedo y el faro de Estaca de Bares, que se llevó el francés Alexandre Geniez (AG2R).

Geniez se impuso en un esprint a sus compañeros de escapada, por delante del holandés Dylan Van Baarle (Sky), que fue segundo, y del ucraniano Mark Padun (Bahrain), tercero, mientras Herrada entró en un segundo grupo de escapados, arrebatando el liderato de la general al británico Simon Yates (Mitchelton-Scott).

El ganador de la etapa, que acumula ahora tres victorias de etapa en la Vuelta a España tras las de 2013 y 2016, salió de la fuga del día formada inicialmente por un grupo de 18 corredores, entre ellos el italiano Vincenzo Nibali, que se fue fraccionando.

“Éramos 18, y estaba Nibali, después el grupo se rompió en dos y había alguna posibilidad más”, relató Geniez en la meta.

“Hubo muchos ataques durante todo el final de etapa. No había nada seguro hasta cruzar la línea. Fue un esprint muy particular, a 300 metros no se veía la meta y había que tomar referencias con las señales. Estoy muy contento”, añadió.

“El placer de correr para mí es esto, es por jornadas así que uno se sube a la bici, se entrena duro y hace sacrificios todo el año”, dijo Geniez tras la carrera.

Los escapados contaron con la inacción del pelotón donde, los equipos de los líderes, Mitchelton y Movistar, no se pusieron de acuerdo para anular una fuga que llegó a tener hasta once minutos y medio de ventaja.

Cuando el gran grupo se puso a tirar, liderado por el Movistar, ya fue demasiado tarde para alcanzar a los escapados.

“Un sueño”

Herrada se enfundó el maillot rojo, con más de 3 minutos y 22 segundos de ventaja sobre el anterior líder, Simon Yates, ahora segundo, mientras tercero es el español Alejandro Valverde (Movistar), a tres minutos y 23 segundos.

“Ponerse líder de la Vuelta es un sueño. No he podido disputar la etapa porque iba muy al límite, pero es un premio al trabajo que llevábamos haciendo mucho tiempo”, dijo Herrada tras la etapa.

El español es consciente, no obstante, de que tendrá difícil mantener el liderato hasta Madrid.

“A disfrutarlo mientras se pueda, a intentar mantenerlo mañana si puede y si no, pues a seguir buscando fuga y buscar una victoria” de etapa, consideró.

“Herrada de ‘rojo’ es una alegría. Sabíamos que iba ahí y solo hemos tirado en la parte final, final. Mañana espero que no haya muchas diferencias… y si hay, ojalá que a nuestro favor”, afirmó, por su parte, Valverde, la víspera de una 13ª y dura etapa, primera de un grupo de tres hasta el domingo por las complicadas montañas astur-leonesas.

El colombiano Nairo Quintana (Movistar) es ahora cuarto de la general, a 3 minutos y 36 segundos del jersey rojo.

El viernes, los ciclistas recorrerán 174,8 km entre Candás y el alto de primera categoría de la Camperona, atravesando una dificultad montañosa de tercera categoría y dos de primera, incluida la meta.

DC – AFP