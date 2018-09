¿Invadirá EEUU a Venezuela? es el nuevo libro de Gustavo Azócar

El periodista, escritor y consultor político venezolano, Gustavo Azócar Alcalá, lanzó hoy al mercado su octavo libro, titulado ¿Invadirá EEUU a Venezuela?, en el que plantea su propia teoría y despeja algunas incógnitas sobre la polémica que se ha presentado en el país, en América Latina y en otras partes del mundo, en torno a la posibilidad de una intervención militar norteamericana en territorio venezolano.

El nuevo libro de Azócar, el octavo que publica, tiene 15 capítulos y 256 páginas, en las cuales se hacen algunas comparaciones con las invasiones militares norteamericanas que se han registrado en América Latina en los últimos años (Granada, 1983; Panamá, 1989,etc) y los escenarios que se presentan frente a una posible invasión de EEUU en Venezuela.

El periodista venezolano analizó durante poco más de un año más de 300 documentos y publicaciones para tratar de llegar a una conclusión y exponer una teoría. En el libro están presentes las diferentes visiones que se han dado en torno a una supuesta invasión norteamericana, tanto la visión de analistas afecto al régimen de Nicolás Maduro, como la visión de quienes se oponen al socialismo del siglo XXI.

Tras analizar y evaluar las diferentes opiniones de expertos en el tema, Azócar lanza su propia teoría respecto a la posibilidad de una invasión norteamericana. La hipótesis de Azócar es muy polémica. El periodista cree que la intervención norteamericana se dará sólo si la misma ayuda al actual Presidente de EEUU, Donald Trump, a surfear y contrarrestar la grave crisis política que se está presentando en Estados Unidos tras el escándalo de la trama rusa (la intervención de Moscú en las elecciones presidenciales de 2016) y el juicio político que el Congreso norteamericano podría iniciar contra Trump después de las elecciones legislativas del 6 de noviembre, las cuales podrían ser ganadas por los demócratas.

“Habrá invasión sí y sólo sí eso ayuda a Donald Trump a resolver sus problemas internos. Venezuela puede ser una puerta de escape para Trump, quien enfrentará dos tremendos desafíos políticos antes de que termine el 2018”, dice Azócar.

Azócar dijo que “el libro va a ser polémico. Estoy listo para recibir disparos de lado y lado. Hay gente en la oposición que no está de acuerdo con una intervención extranjera. Por supuesto, a esa gente no le va a gustar el libro. Hay opositores que sí quieren una intervención. Es probable que a ellos sí les agrade. Hay gente en el gobierno que me acusará de conspirador, porque en el libro hay cosas que no le gustan al gobierno. Y no faltará quien diga que el libro beneficia al gobierno, porque allí hay un alerta y una advertencia sobre la invasión”.

El periodista dijo que el 50% de los recursos que genere el libro los usará para comprar cuadernos que entregará en escuelas de la zona fronteriza del estado Táchira, donde los niveles de pobreza son extremos. “Hay padres y madres de familia que no tienen dinero para comprar útiles escolares a sus hijos. Hay niños que van a la escuela hasta sin zapatos. Nosotros trataremos de ayudarles aunque sea con cuadernos y libretas”. El libro sólo estará disponible, por ahora, en www.amazon.com

