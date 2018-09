¡Increible! Captan a animales ‘disfrutando’ del frío tras una anómala gran nevada en Sudáfrica (Fotos+Video)

Los animales de la sabana, acostumbrados al calor, han sido fotografiados caminando por paisajes nevados después de que Sudáfrica experimentara un inesperado golpe de frío durante el pasado fin de semana.

En Cabo Occidental las temperaturas cayeron bajo cero y en algunas zonas se han llegado a acumular hasta 25 centímetros de manto blanco en tres días, informa The Guardian.

Testigos de los caprichos de la naturaleza han difundido en las redes sociales numerosas fotos, en las que se pueden ver cómo los animales pasan entre árboles cubiertos de nieve.

Un internauta compartió la imagen de unas jirafas caminando entre un blanco paisaje en la región semidesértica de Karoo.

También captaron a unos elefantes ‘disfrutando’ de la nieve en la provincia Occidental del Cabo.

La gran nevada ha provocado que las autoridades de Tráfico de Sudáfrica hayan cerrado buena parte de las rutas, debido a las malas condiciones meteorológicas.

#sapsEC Warning: Both Wapadsberg R61 between Cradock and Graaff Reinet and Lootsberg N9 Middelburg to Graaff Reinet have now been closed due to snow and hazardous road conditions. SW pic.twitter.com/ou6t6NlpOh

— SA Police Service (@SAPoliceService) September 8, 2018